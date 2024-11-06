MC張天賦School Tour率全場合唱生日歌為陳蕾慶生 明年2月華納歌手齊人開騷

華納繼上年 Future is Now School Tour 後今年再舉辦大學校園音樂巡演，今年華納School Tour的歌手陣容括MC張天賦、洪嘉豪、陳蕾、Dear Jane、Nancy Kwai和Kiri T等，上星期密集式到訪10 間本地大學表演，其中港大、中大、城大、浸大更集齊12個表演單位。School Tour期間碰巧是陳蕾的生日(10月29日)，MC於表演前曾問陳蕾有何生日願望，陳蕾隨口說不要有千人大合唱生日歌， MC笑言通常願望講出來就不能成真，他在陳蕾表演完時提示大家大合唱生日歌製造驚喜。陳蕾則在尾場時，宣佈明年 2 月 15日華納將會舉行一場集合一眾歌手的演唱會，粉絲密切期待。

10場音樂巡演的學生觀眾超過 4,000位，其中戶外場地的城大宿舍及中大更是氣氛熾熱，歌手們大派福利，不時走入人群與學生自拍與握手，相關的相片和影片在threads洗版整個星期，片段所見不單只幾首本年度大熱歌曲如洪嘉豪的《黑玻璃》、Kiri T的《至少做一件離譜的事》、MC張天賦的《小心碰頭》、Nancy Kwai《Let go》得到學生全場大合唱，即使是剛推出的新歌如Dear Jane《明日明日》、陳蕾《0.1秒後的世界》、Zpecial《若果我們未曾遇過》都將全場氣氛推到最熱烈。