MC患重感冒 今晚澳門尾場騷被迫取消

剛推出新歌《說謊者》的MC張天賦,合共5場橫跨兩個周末的演唱會《This is MC 2 LIVE IN MACAU》在澳門倫敦人舉行,昨晚的第4場演出MC在openin唱出《百萬大道》、《Overkill》和《This is MC》。去到第2部分的busking環節,MC與樂迷say hi,聲線沙啞重鼻音,就向眾人致歉,表示自己患重感冒未在最好狀態演出。「好耐冇試過咁,感謝每位入場觀眾嘅支持,至令我捱到落去。」