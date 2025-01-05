MC患重感冒 今晚澳門尾場騷被迫取消

剛推出新歌《說謊者》的MC張天賦，合共5場橫跨兩個周末的演唱會《This is MC 2 LIVE IN MACAU》在澳門倫敦人舉行，昨晚的第4場演出MC在openin唱出《百萬大道》、《Overkill》和《This is MC》。去到第2部分的busking環節，MC與樂迷say hi，聲線沙啞重鼻音，就向眾人致歉，表示自己患重感冒未在最好狀態演出。「好耐冇試過咁，感謝每位入場觀眾嘅支持，至令我捱到落去。」

宣布尾場取消 MC在彩排時已不停抹鼻水，試唱幾首歌後即回後台休息，演出前食藥控制病情。主辦商在今日傍晚時分發聲明指：「MC在再三努力嘗試下，今晚的澳門尾場演出取消，延期日子將盡怏公布。」其實樂迷在昨晚已覺MC不妥。當時他表示：「戴定頭盔先，好抱歉。因為自己冇盡好歌手職責，冇好好keep健康，幾個鐘前病咗。而家個人渾渾噩噩。但點都好，我會用百二分精神唱歌俾大家聽。」樂迷即拍掌支持。之後的演出，MC未有太大問題，只是唱到《隔牆有耳》和《夜曲》時，因不停咳導致遲出場。」