MC減肥開騷被叫除衫 Kaho辛苦排舞自爆勁黑面

MC（張天賦）及Kaho（洪嘉豪）合體開騷，「Kaho x MC Frenemy Live 2022 演唱會」昨晚於九展Starhall展開一連三場演出，一票難求之下，座無虛席。為了讓一班「賦二代」及「院友」與眾同樂，單是歌迷應緩物件，就已經塞滿 Starhall場外，現場更變了打卡遊樂場，場面相當熱鬧。

首場演出，兩人作出新嘗試，有多part勁歌熱舞，並且互相交換歌曲演繹，令歌迷耳目一新。演唱會甫開場，兩人即來勁歌熱舞，唱了《觸電》及《二損一》炒熱氣氛，兩人都喘氣向觀眾笑道：「嘩，收貨啦？呢個開場！係咪值回票價先？」歡呼聲不斷，MC開心笑說：「噚晚綵排都冇咁喘，真心有觀眾係到真係喘啲！不過我覺得自己都好似幾有跳舞天份？係咪？」觀眾即大叫 :「係呀！好正！」Kaho又即問歌迷：「我都唔弱係咪？」贏得不少掌聲。

接着兩人於台上拿出一粒大骰仔，MC笑住話：「剛剛唱完兩隻歌，依家二選一！睇下邊個獨唱先！我地用『殘酷骰仔』決定邊個唱先！經過昨晚採排發現，跳完兩隻舞再即唱Solo，其實好辛苦，所以其實我地大家都唔想做唱先個個..哈哈。」Kaho問觀眾：「你哋想邊個唱先？」有觀眾大叫 MC ，最後Kaho擇骰擇中自己，獨唱《主角光環》、《24/7戀人》、《半天空檔》，接着輪到MC一口氣唱了《Good Time》、《時侯不早》、《老派約會之必要》，這次兩人分別帶新歌送給歌迷，MC唱了《乾》，Kaho則唱了新歌《還原淚》，兩人又合唱了陳奕迅的《最佳損友》，MC叫歌迷珍惜友情、親情，不要失去才後悔。來到演唱會最後部份，兩人再一輪勁歌熱舞後，MC笑住話最衰排舞時冇拍下making of ，否則真係應該畀大家看看當時的Kaho，更爆：「最初排舞，佢不停投訴........」Kaho直認：:「係喎，人生黑面黑到爆....」MC ：「係呀，差啲我就發脾氣添....哈哈」不過兩人為是次演唱會下了不少苦工，指大家應該睇到他們付出了好多第一次，觀眾立即報以掌聲及歡呼聲支持。MC又話自己為個騷減肥逾4kg，話一出場即被觀眾大叫他「除衫！」搞到他尷尬傻笑兼耍手話：「未得啦，未到呢個位....哈哈....」演唱會今、明兩晚還會繼續。