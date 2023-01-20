MC演唱會｜張天賦坐超市購物車唱《反對無效》自抽緋聞 與Jer柳應廷率B4組大合唱

張天賦(MC)一連三場首個個人紅館演唱會《This is MC》今晚(20日)開鑼，他先以新歌《Overkill》和《This is MC》為個唱揭開序幕。今次他除了獻唱自己新專輯的曲目外，更翻唱了不少別人的作品，如陳蕾的《凡星》、方大同的《黑白》等等。

當MC獻唱《反對無效》的時候，他索性自抽緋聞，坐在超市的購物車演出。前年他被人拍到與《全民造星II》的參賽者鍾卓穎(Ash)及陳濬樺(Santis)分別行超市而傳出緋聞，當時不少網民不停以《反對無效》歌詞評論MC的緋聞，今次MC索性在個唱抽到盡。不少觀眾見狀亦忍不住笑了出來，而網民得知更稱超市欠他一個交代。