MC演唱會｜張天賦收大利是 同觀眾握手無有怕 (睇片)

張天賦(MC)首個紅館騷《This is MC》昨日舉行首場演出，當他唱《Good Time》時，一度衝去台邊跟觀眾握手。接近尾聲時，他表示很緊張，在前一晚更失眠，「好擔心，一直都質疑，總之好驚，希望經過今晚(20日)之後會好啲。再次多謝大家買飛支持我，成就我第一個紅館演唱會，This is MC未必係最好嘅MC，但我會努力，會不斷認識自己，改變自己，令自己進步。」最後於晚上11時05分完結。 完成人生多個第一 MC張天賦到後台接受訪問時，直認真的很緊張，始終是頭場，有很多不確定性，因此對自己前半部分的演出感不滿意。完成首場演出之後，他表示已放下三分一心頭大石，而今次自己嘗試了很多第一次︰「第一次開個人演唱會，第一次喺紅館開演唱會，第一次100%入座率，第一次喺台上彈琴，好多方面嘅壓力，相信今日之後會好啲。」

期待與觀眾握手 他又提到今次個唱上半場是要很型的出場，因此不停催眠自己就算幾慌也好，都要「chok」出來，去到中段之後，自己開始定下來，開始望望四周情況，台下的觀眾，當時自己也大為感動。提到他走去跟觀眾握手，他表示自己曾一度質疑，但見導演沒有開咪阻止他。問到是否本身設計握手環節在今次個唱內，他表示就算沒有這個環節，也會打算靜靜雞跟觀眾握手。「其實好開心，細個睇演唱會見人哋去握手，依家自己變成台上面嗰個，係截然不同感覺。」

與B4分享紅館舞台 由於MC今次開騷，撞正農曆新年，有人準備了特大利是給他，MC直言很期待入面的東西，會回家後拆開看看。提到今次與B4組一齊踏上舞台，他坦言很感觸，因為大家是從《全民造星II》上認識他，而且那些都是與他並肩作戰的戰友，所以能邀請他們一同上台是很感觸，很開心可以一齊分享這個舞台。對於Jer柳應廷指MC今次是對兌承諾，他表示自己也忘記了，所以會繼續努力。 提到今次成功邀得Jer，他表示當初把他們加進同一個群組，再跟他們說自己開騷，希望他們可以做嘉賓，Jer很快便答應。至於是否想開PART 2，他表示只是隨口說說，他續提到今次開騷有些美中不足，因為其唱片在開騷前一日才面世，令大家聽不切，希望下次有機會開騷時，提早出碟好讓觀眾做定功課入場，令體驗更好。