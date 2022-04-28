MC獲11萬全民投票封新人王 入行前受訪片段曝光談街唱被趕

現年25歲的張天賦（MC）參加《全民造星II》獲得亞軍後加盟華納，去年3月憑《Good Time》正式出道，過了豐收的一年，在ViuTV日前舉行的《Chill Club 推介榜年度推介21/22》上，MC得到總數11萬全民投票勇奪年度新人金獎，還令他火速成為廣東樂壇的新一代小天王。

被投訴是家常便飯

MC唱功了得，贏得樂迷一致讚好，他在台上的表現也輕鬆自如，盡顯大將之風，全靠他入行前唱街頭Busking累積得來的經驗。最近有賦二代（MC支持者暱稱）發現，MC早在2018年已亮相螢光幕，當時他只得21歲，與兩位Band友以街頭演唱者身份接受港台的電視部訪問，MC於鏡頭前表情多多，並以原名受訪，表示為了晚上能在尖沙咀天星碼頭霸得靚位，下午4點半已經到場，可惜卻被人搶先一步，轉往旺角於晚再返回文化中心對出的海旁表演，MC更形容被人投訴趕走是家常便飯，更說：「我哋啱啱都先喺旺角俾人趕嚟，咪話我哋嘈得滯呀，經常發生喇。」其實，MC自己IG帳戶仍可以回顧他以前的街唱片段，尖東天橋、行人隧道也發現他的Busking蹤影。

最近，MC推出本年度首支單曲《小心地滑》，請來首度合作的黃偉文（Wyman）負責填詞，內容以問候語來帶出因果報應，分別登上Sporify、Apple Music、KKBOX等音樂平台的串流榜冠軍，亦在903專業推介排行榜中佔據本周第十位，但此曲卻未有派台到香港電台，同時在TVB的勁歌金曲暫時亦榜上無名。