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娛樂
2022-04-28 14:26:52

MC獲11萬全民投票封新人王 入行前受訪片段曝光談街唱被趕

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MC曾於2018年接受港台訪問，當時21歲的他已亮相螢光幕。

MC曾於2018年接受港台訪問，當時21歲的他已亮相螢光幕。

現年25歲的張天賦（MC）參加《全民造星II》獲得亞軍後加盟華納，去年3月憑《Good Time》正式出道，過了豐收的一年，在ViuTV日前舉行的《Chill Club 推介榜年度推介21/22》上，MC得到總數11萬全民投票勇奪年度新人金獎，還令他火速成為廣東樂壇的新一代小天王。

 

MC在鏡頭前表情多多，又自言被投訴是家常便飯。 MC入行前累積豐富的Busking經驗，令他習慣在人前表演。 MC於四年前以原名受訪，攝製隊拍下他在文化中心對出的海旁表演。

被投訴是家常便飯

MC唱功了得，贏得樂迷一致讚好，他在台上的表現也輕鬆自如，盡顯大將之風，全靠他入行前唱街頭Busking累積得來的經驗。最近有賦二代（MC支持者暱稱）發現，MC早在2018年已亮相螢光幕，當時他只得21歲，與兩位Band友以街頭演唱者身份接受港台的電視部訪問，MC於鏡頭前表情多多，並以原名受訪，表示為了晚上能在尖沙咀天星碼頭霸得靚位，下午4點半已經到場，可惜卻被人搶先一步，轉往旺角於晚再返回文化中心對出的海旁表演，MC更形容被人投訴趕走是家常便飯，更說：「我哋啱啱都先喺旺角俾人趕嚟，咪話我哋嘈得滯呀，經常發生喇。」其實，MC自己IG帳戶仍可以回顧他以前的街唱片段，尖東天橋、行人隧道也發現他的Busking蹤影。

最近，MC推出本年度首支單曲《小心地滑》，請來首度合作的黃偉文（Wyman）負責填詞，內容以問候語來帶出因果報應，分別登上SporifyApple MusicKKBOX等音樂平台的串流榜冠軍，亦在903專業推介排行榜中佔據本周第十位，但此曲卻未有派台到香港電台，同時在TVB的勁歌金曲暫時亦榜上無名。

MC曾在尖東行人天橋Busking。 MC入行前會於行人隧道Busking來賺外快。 MC榮升樂壇小天王，昨日全黑打扮開工。
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