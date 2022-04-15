MC《小心地滑》登音樂平台榜首 網民二創變《溏心風暴》主題曲

張天賦（MC）貴為樂壇新貴，出道短短一年便有《反對無效》、《記憶棉》、《時候不早》大熱歌曲，他首次與黃偉文（Wyman）合作的新歌《小心地滑》自然令人期待，今日已登上香港Apple Music、KKBOX等音樂平台的新歌排行榜冠軍。



《小心地滑》由徐浩作曲、監製，Wyman填詞，徐浩與黃兆銘編曲，歌曲一出即引起討論，以「小心地滑」作為「問候語」來帶出歌曲意思，Wyman近日在IG寫：「《小心地滑》呢個歌名，我好鍾意㗎，其實袋住咗起碼幾年…」Wyman續說：「後來生活有咗其他嘅經歷，決定改為而家嘅寫法。」佢多謝徐浩的旋律，否則寫不出如此「惡毒」歌詞，又大讚MC的靚聲，若沒有他的聲音，就算寫得出這樣的詞也沒用。



《小心地滑》的MV昨晚10時在YouTube首播，畫面用上大量電腦動畫配合，上架未夠12小時已破10萬收看。同時，連登網民感覺《小心地滑》曲風似層相識，有網民將其配上TVB劇集《溏心風暴》的開場歌畫面，效果竟出奇地配合，發現兩者毫無違和感。