MC 張天賦元旦出新歌 MV大玩食釘黐牆體驗男人之苦

MC 張天賦早前發生誤發新歌事件，並預告「外洩」新歌《說謊者》將於元旦推出，今日大除夕，MC宣布MV將於元旦下午6時正首播，MC 在MV 中「食釘」又「黐牆」，更在寒冷天氣警告下濕身拍攝，以表達主角忍痛說謊，提出分手後的傷痛和原因。

《說謊者》由徐浩監製、陳可為作曲、王澄晞填詞，MC表示，「歌詞嘅內容其實就係講主角要講大話，忍痛同另一方分手後，嗰種傷痛同背後原因。」問到「食釘」和「黐牆」感受時，他笑言，「其實頗輕鬆，因為都係啲 Mood Shot 嘢，當初公司同我提議呢一幕食釘嘅時候，令我諗起林宥嘉嗰首歌《說謊》，因為「說謊的人要吞一千根針」，所以寓意講一個大話就要呑一粒釘。其實(食釘)都 OK 嘅，因為其實係朱古力加糖衣整嘅，雖然冇特別好食，但係係易入口嘅、都即溶嘅。然後「黐喺埲牆度」就係寓意主角為咗抑制自己，唔去同嗰個人有接觸就黐住咗自己啦。」

凍到手指腳趾冇知覺

不過，他就大嘆「黐牆」頗辛苦，「因為會跌落嚟啦，要安全，咁安全就要係我身上黐滿膠紙，咁黐滿膠紙又會勒到我某啲部位…你知啦，有時 hold 住一個動作太耐都會想微微郁吓，咁但係又黐到好實喎…」

MV 拍攝當日天氣急速轉冷，晚上正當 MC 準備拍攝 MV「濕身」部份及最後一個鏡頭時，天文台更發出寒冷天氣警告，全場工作人員邊拍邊替 MC 感到「牙煙」，幸好最後拍攝順利，ＭＣ更苦笑說:「嘩！凍到我啲手指腳趾全部都冇哂知覺架！！」