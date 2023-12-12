MC 張天賦兩首作品打入YouTube 年度十大 《世一》最勁登榜首

MC兩首歌曲打入「YouTube 香港 2023 年度十大熱門音樂影片」。

MC昨日出席《YouTube 香港 2023 年度十大排行榜》，他兩首作品打入「YouTube 香港 2023 年度十大熱門音樂影片」，當中包括《世一》及《抽》，而《世一》更是榜首，真的如Wyman歌詞所寫「被封榜首」！ MC 在訪問中表示：「首先當然係開心啦，因為今次係影片嘅排行榜第一，所以除咗首歌要好聽之外video都要好睇，所以除咗我之外，公司同事及拍攝MV嘅團隊都係勞苦功高同好值得呢個殊榮！」

YouTube 香港 2023 年度十大熱門音樂影片」

MC表示希望之後可以多拍不同題材的vlog短片，例如試食或者整蠱人的影片，講起拍MV，因為通常都要拍超過十六小時，對他來說實在非常辛苦，所以他打趣說希望將來拍MV可以用拍vlog的方式去拍攝讓他可以感覺輕鬆一點！並預告 2024年會繼續做新音樂、有新戲上映，以及希望可以學一門新技能進修一下！

MC在其他音樂串流平台亦創下佳績，首張個人專輯《This is MC》成為Spotify本年度香港最高串流量專輯第一位，而這張專輯由一月推出至今一直高踞三甲內，熱度未有減退，而他亦有多於十首歌曲長居Spotify週榜Top 200，至今擁有多首金曲的MC亦成為本年度Spotify香港最高串流量歌手第四位 ! 而在Apple Music上，標誌著他出道以來音樂歷程的三首大熱作《記憶棉》、《老派約會之必要》及《世一》亦打入Apple Music百大熱門歌曲第七至九位。