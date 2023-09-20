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娛樂
2023-09-20 14:30:00

MC HotDog承認抄襲漫畫家朱德庸作品　首度回應表示被羞辱

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饒舌歌手MC HotDog抄襲事件後14天，首度發聲明。（圖／本色提供）

台灣饒舌歌手MC HotDog新單曲《樓下的房客》，日前承認抄襲知名漫畫家朱德庸作品，事後向道歉後仍得不到授權，時隔14天，寫下2171字來交代事情的來龍去脈。

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MC HotDog 針對引用朱德庸作品一事，做出回應。（圖／翻攝Facebook） MC HotDog熱狗承認新歌〈樓下的房客〉不當引用朱德庸老師作品。（圖／本色音樂提供） MC HotDog熱狗強調新歌〈樓下的房客〉已經全面下架，MV未來也不會再公開。（圖／本色音樂提供

MC HotDog上月推出新單曲《樓下的房客》，日前爆出在未經朱德庸的同意下，改編了他2004年出版的《什麼事都在發生》多格漫畫書籍中的其中一篇《跳樓》，事後並下架歌曲公開道歉承認：「犯了非常低級且嚴重的錯誤。」也表示已積極向朱德庸老師洽談授權事宜，不過朱德庸則回應：「我接受道歉，但我不願意在這個情況下授權。」也透露熱狗公司第一時間作法讓他備感侮辱。

提議掛共同創作、版稅平分的部分，MC HotDog熱狗表示：「一開始向朱老師您所說的『共享版權／各佔一半比例』，是已將這首歌所有屬於『文字／詞』的版權都歸屬於您，另外一半，則是屬於音樂編曲和作曲。」熱狗再次強調：「如果您對共享版權有異議，我們願意讓出這首歌的版權，讓這首歌的版權100％全部都歸屬於您。或是只要您同意，這首歌日後所有相關版稅收益，我都可以捐到您所指定的任何慈善團體。」

最後他也再次道歉：「時至今日，雖然目前結果令人遺憾，但我們依然將您放在崇高尊敬的位置；您是真正的藝術家，我們絕不會把您放在對立面，歌曲如何我覺得根本已經不重要了，現在的我更想解開的是您對我們的誤解。」並表示：「我想這是我最後一次對此事發言，我也衷心希望所有紛紛擾擾可以到此為止。我們都需要盡快揮別此事，打擾了您原本平靜簡單的生活，我向您再次致上最誠摯的歉意。」

熱狗臉書發文全文：

今天是我向朱德庸老師公開道歉後的第 14 天。
我在 9/5 那天公開道歉後，陸續看到朱德庸老師接受了一些媒體訪問，也透過漫畫和文字抒發情緒，對此，我有些話想對朱

老師和大家說：
首先，我為什麼隔這麼久才發文呢？
因為我信守承諾，答應了朱老師方我的道歉文會置頂十天，再來是因為在整個過程之中發生了很多事，有些話，我一直考慮要不要說，同時我也想等事情更清楚明朗一些的時候，我再來做出說明。


到頭來，〈樓下的房客〉終歸是一首「音樂作品」。一首歌的構成，包括 詞／曲／編曲，而不是只有文字歌詞。一開始向朱老師您所說的「共享版權／各佔一半比例」，是已將這首歌所有屬於「文字／詞」的版權都歸屬於您，另外一半，則是屬於音樂編曲和作曲。


當然我猜想您對音樂產業可能不是那麼熟悉了解，什麼共享版權、各佔一半比例這些字面上的意思讓您乍聽之下感覺有所誤會和困惑。但這部分我和我的經紀人黃靜波先生，都有在 8/26 那天與您的代表詳盡解釋過了。
此外，8/26 在與您的代表會面時，我也多次表達：這首歌若能傳播出去，我認為對社會的正面意義大過一切。我們願意盡最大努力與誠意，來彌補犯下的疏失。如果您對共享版權有異議，我們願意讓出這首歌的版權，讓這首歌的版權 100% 全部都歸屬於您。或是只要您同意，這首歌日後所有相關版稅收益，我都可以捐到您所指定的任何慈善團體。我也完全沒有要將這首歌佔為己有的意思。如果歌曲有機會重新上架，所有影音呈現，都會註明靈感來自您的原創，我只是受到啟發而寫了這首歌。


我們的誠意，直到今天此時此刻都還在。
在和您的代表剛開始接觸與聯繫時，因為對彼此的不熟悉，我們禮貌性地介紹了一下本色公司營運的現況，以及我個人很簡單的一些基本資料與音樂履歷。我實在百思不解，為何這些出於禮貌善意的介紹說明，會讓您有這麼多的誤會？
這件事我們有疏失在先，儘管是無心之過，但我們完全沒有逃避。我們沒有任何一絲惡意，也從沒想過要冒犯您。在發現問題時，我們立刻下架歌曲並主動聯繫。事後也拿出所有誠意，希望可以彌補錯誤。我們謙卑反省 ，也試圖滿足您方提出的所有要求。道歉文也是經由彼此溝通、給您過目、重寫 …. 最後您決定還是要我用最一開始寫的那篇去調整。經過多日來回修改，終於在您與您方律師確認內容無誤後，我才發布。您的律師要求我：道歉聲明必須置頂十天，我毫無異議。


回想起 8/30 那天，事情似乎出現了美好的轉折。
一位您找來的中間人出現。他是您的老友，也是我尊敬的前輩。原來中間人是在您主動找了他，他了解事情原委後，認為這是一件可化解的事。他覺得根本問題在於兩代不同領域的藝術家，由於創作方式不一樣，對創作的理解也不同，而產生的誤會。他提到：朱老師對音樂製作及嘻哈不熟悉，而我也不了解朱老師一路以來的創作堅持，這次事件，或許是上天的安排，讓大家不打不相識，藉此可以開啟日後更多跨界跨世代合作的可能性。
中間人這個角色的出現十分微妙且極為重要，他是我們彼此都熟識並信任的人。所以事情開始往越來越好的方向發展，溝通也越來越順暢。這段時間我們也不間斷地與中間人、您的代表，與您的律師保持聯繫。


9/1 早上，我收到了一則中間人傳給我的訊息，我當下看了真的感動的快哭了.....
他說：「從我的觀點來看⋯朱老師自始都有釋出善意，他們以往處理方式都是循法律途徑，知道我跟你們熟識要我出面協調，也是很善意的。昨晚我跟他談及授權，他認為詞是你的創作理應你擁有，應該是授權改作！讓你知道⋯我再努力溝通，希望事情圓滿解決！」
看完訊息後當下的我旋轉，跳躍，閉著眼，開心地跳著奇怪的舞蹈。
我一直以為事情往越來越好的方向發展。也就是在這段時間，我寫的公開道歉聲明，在本色、中間人與朱老師您的代表及律師各方多次討論修改下，終於完稿。與此同時，我們也向您的代表提案了一份日後可與朱老師合作的正式企劃書，並在您的代表授意下，我們在 9/3 將這首歌的授權改作合約框架提交給您的律師。
但我真的不知道後來到底發生了什麼事？


9/5 那天晚上我發出那份經由大家確認無誤的公開道歉聲明後，原本約好隔天，也就是 9/6 與您方代表碰面討論合約，但當天卻突然收到您的代表通知說會面取消。也就是從這天開始，連續兩天您似乎都接受了一些媒體訪問。從報導的字裡行間我明顯感受到您對我們的態度丕變，彷彿上述所有碰面與溝通過程都沒發生過一樣。那位受敬重的中間人角色也好像根本不存在，而過去 10 幾天您對我們的善意和我們對您展現的誠意，彷彿也都不存在似的。您在訪問中甚至沉痛表示，溝通過程中您屢次受到傷害，更表示是「讓您等了十三天」，「極度羞辱」，「有人說謊」…
老實說我們每個人看到報導的最初反應都是黑人問號，極度錯愕。沒有人知道是怎麼一回事，就連您主動找來的中間人，也對我們坦承他很驚訝，他對您突如其來的變化深感不解。
在報導中您重申您接受我的道歉，在此我真的非常感謝！如果能得到您真正的諒解，我覺得這比什麼都重要。
但在您訴諸媒體之後，您還是不間斷地用漫畫佐以文字描繪此事。我心裡在想：您是真的接受我的道歉了嗎？如果有，那為什麼會這樣？


但無論如何，我尊重您的表達，也尊敬您的作品，我也信守承諾，公開道歉十天。這段期間不管外界有多少雜音，我始終保持沉默，不對外發表任何意見，希望您也看見了我們的誠意。
而我們的誠意，至始至終此時此刻也都還在。
時至今日，雖然目前結果令人遺憾，但我們依然將您放在崇高尊敬的位置；您是真正的藝術家，我們絕不會把您放在對立面，歌曲如何我覺得根本已經不重要了，現在的我更想解開的是您對我們的誤解。


我想這是我最後一次對此事發言，我也衷心希望所有紛紛擾擾可以到此為止。我們都需要盡快揮別此事，打擾了您原本平靜簡單的生活，我向您再次致上最誠摯的歉意。而我也將不再為此發言，希望真如您所說：
「真相」不易為人所見，
是因為每個人的立場讓真相只會顯現其中的一角，
「真相」不易為人所見，
是因為每個人的立場也讓自己只想看見真相的其中一角。
再次感謝大家看完


熱狗 敬上

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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