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娛樂
2023-12-08 15:00:51

MC Jin推出新歌《NOBODY》 邀周星馳驚喜獻聲

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MC Jin新歌MV以星爺多套電影角色為創作靈感。

MC Jin新歌MV以星爺多套電影角色為創作靈感。

歐陽靖(MC Jin) 日前推出新歌《NOBODY》，MV以周星馳多套電影角色為創作靈感，包括《功夫》、《食神》、《少林足球》等，並邀得周星馳本人獻聲。 

MC Jin表示這首歌絕對是「天時地利人和」的因素才會出現，他表示：「過去我的作品都會用星爺的電影元素、對白、劇情，以及他的一些概念放入歌詞，以及MV和舞台演出。跟他聊天時說了nobody小人物這話題，因為我覺得在過去那麼多星爺的電影，會見到他也很喜歡用小人物來做題材，小人物就要看看怎樣發圍，怎樣能建立自己的地位，被人知道雖然是小人物，但是都很能幹」。

MC Jin推出新歌《NOBODY》。

MC Jin推出新歌《NOBODY》。

MC Jin跟星爺聊天後，他思考其實什麼是NOBODY？根本SOMEBODYNOBODY是一線之差，因為就算你很有名，也有可能會有人不認識你的，所以你這個SOMEBODY也可能是NOBODY，那他就用這個方向寫了這首歌，並希望藉此給任何人一個鼓勵，如果你覺得自己是一個NOBODY，這個也不是大問題，因為其實所有人都是NOBODY，同時間也是SOMEBODY。而今次MVMC Jin去了很多景點拍攝，例如中環、深水埗等地方，一些更是星爺電影經典場景，令他自身電影中很有親切感。 

星爺亦有轉發MC JinNOBODYMV，留言：「我們總抬頭看偉人，只因偉人從不小看自己，小人物往往能帶給世界最大的驚喜，希望這首歌能給浩瀚宇宙中的我們打氣，也請各位盡量跟番MC Jinbeat！」並籲粉絲可以tag一名對別人來說是nobody，但對你來說是somebody的人跟大家分享。

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早前，MC Jin與星爺為新歌會面。 MC Jin推出新歌《NOBODY》。
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