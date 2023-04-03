MC $oHo & KidNey踏入兒歌界 林家謙預告月中有特別演出

MC $oHo & KidNey稱，作品《係咁先啦》很受小朋友歡迎。

林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及MC $oHo & KidNey等，於上周六、日於《LOUD ON AIR 慈善演唱會 2023》獻唱，為非牟利機構「鄰舍輔導會」籌募善款。

KidNey 曾幫助自閉症兒童 打同陣的MC $oHo & KidNey，先唱出《跌嘢唔好揾》及《出門四寶歌》炒熱氣氛。之後演唱《係咁先啦》時，兩人搞笑指這首歌有很多小朋友鍾意，而且只到第三首歌已到音樂會尾聲，「大家舉起隻手，講定Bye Bye先，無錯，好快就到尾聲。」最後MC $oHo & KidNey以講述創作人心聲的新歌《橋橋》作結。兩人在台上詳細介紹「鄰舍輔導會」各種3歲至80歲都能受惠的義工服務，「我哋都提供3至80歲都啱聽嘅多元化音樂。」而受訪時KidNey指，自己細個亦曾幫助患有自閉症小朋友的學習。