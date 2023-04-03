MC $oHo & KidNey踏入兒歌界 林家謙預告月中有特別演出

林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及MC $oHo & KidNey等，於上周六、日於《LOUD ON AIR 慈善演唱會 2023》獻唱，為非牟利機構「鄰舍輔導會」籌募善款。
KidNey曾幫助自閉症兒童
打同陣的MC $oHo & KidNey，先唱出《跌嘢唔好揾》及《出門四寶歌》炒熱氣氛。之後演唱《係咁先啦》時，兩人搞笑指這首歌有很多小朋友鍾意，而且只到第三首歌已到音樂會尾聲，「大家舉起隻手，講定Bye Bye先，無錯，好快就到尾聲。」最後MC $oHo & KidNey以講述創作人心聲的新歌《橋橋》作結。兩人在台上詳細介紹「鄰舍輔導會」各種3歲至80歲都能受惠的義工服務，「我哋都提供3至80歲都啱聽嘅多元化音樂。」而受訪時KidNey指，自己細個亦曾幫助患有自閉症小朋友的學習。
即興改歌名歌詞
林家謙一出場即引來全場歡呼，他首先唱出《神奇的糊塗魔藥》，即興在台上大玩改歌詞，將「當一個幸福的傻更更的你」改成「當一個幸福的嚟睇騷的你」，冧爆全場觀眾。接下來介紹《難道喜歡處女座》時，林家謙又即興發揮天才本色，笑將歌名改成《難道喜歡白羊座》，唱畢祝近日生日的各位白羊座朋友「生日快樂！」然後林家謙坐到台邊唱《時光倒流一句話》，最後更在台上瞓住唱首次表演的最新歌曲《小林不動產》，有段時間台下觀眾就算只看到林家謙也睇得超開心。事後在台下林家謙神秘預告，「月中會有好特別嘅演出，同一啲好奇怪嘅人，會有一啲好奇怪嘅performance。」想知道這個神秘表演，大家便要緊貼林家謙的社交平台了。