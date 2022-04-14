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娛樂
2022-04-14 21:08:08

MC $oHo & KidNey x 譚仔女聲合唱團 Rap出人生辛辣百味

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「譚仔女團」與MC $oHo & KidNey氣質非常合襯。

去年出道獲新人獎的人氣hip-hop組合MC $oHo & KidNey，與「譚仔女聲合唱團」(譚仔女團)合作，推出新歌《夢想成真2022》，搵來19歲年輕創作人鄧東成(East City)MC $oHo及獨立音樂人Billy Choi負責作曲，MC $oHoBilly Choi填詞，以黑色幽默方式，細訴香港市民在疫情前夢想，像「返工唔駛塞車」、「唔駛返咁多工」，以及「日日留喺屋企」等。

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《夢想成真2022》MV模仿忙碌辦公室生活。

將自己比喻為蘇軾

MC $oHoKidNey希望能透過這次合作，為香港人帶來正能量：「我們曾形容前作《係咁先啦！》是文學作品，因為明明沒有片字有關移民，仍能引起大家對移民的想像。這次《夢想成真2022》更是文學作品：蘇軾的《定風波》便有『一蓑煙雨任平生』、『也無風雨也無晴』的曠達超脱想法，我們希望hip-hop音樂能夠將這份正能量更廣泛、更順耳地刻在香港人心上，持續為大家打氣。」

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導演Travis Good非常滿意譚仔姐姐表現。

譚仔話唱hip hop

「譚仔女團」隊長玲玲姐，對於MC $oHoBilly Choi能夠將譚仔話融入歌詞感到神奇：「最初我們還擔心Hip-hop的節奏會很難掌握，句子被節拍打亂後會很難記，沒想到他們竟能將斷句添上新的意思，太神奇了！」副隊長彩燕姐則特別喜歡hip-hop的中文翻譯名字：「『嘻哈』，一聽就想起快樂的嘻哈歡笑。有時食客聽見『譚仔話』總會忍俊不禁，其實我們都不會介意，日常生活壓力多大啊，逗得大家一展笑顏又有何不可呢。歌詞都有說，『心情好自然健康』，所以希望鼓勵大家多唱hip hop，嘻嘻哈哈，自然身體健康！」

 

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譚仔揭露各行各業的無奈與艱難。

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