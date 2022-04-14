MC $oHo & KidNey x 譚仔女聲合唱團 Rap出人生辛辣百味

去年出道獲新人獎的人氣hip-hop組合MC $oHo & KidNey，與「譚仔女聲合唱團」(譚仔女團)合作，推出新歌《夢想成真2022》，搵來19歲年輕創作人鄧東成(East City)、MC $oHo及獨立音樂人Billy Choi負責作曲，MC $oHo及Billy Choi填詞，以黑色幽默方式，細訴香港市民在疫情前夢想，像「返工唔駛塞車」、「唔駛返咁多工」，以及「日日留喺屋企」等。

將自己比喻為蘇軾 MC $oHo和KidNey希望能透過這次合作，為香港人帶來正能量：「我們曾形容前作《係咁先啦！》是文學作品，因為明明沒有片字有關移民，仍能引起大家對移民的想像。這次《夢想成真2022》更是文學作品：蘇軾的《定風波》便有『一蓑煙雨任平生』、『也無風雨也無晴』的曠達超脱想法，我們希望hip-hop音樂能夠將這份正能量更廣泛、更順耳地刻在香港人心上，持續為大家打氣。」

導演Travis Good非常滿意譚仔姐姐表現。