Marvel大作《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther:Wakanda Forever)於11月上映,之後明年2月17日就輪到《蟻俠3》(Ant-Man and The Wasp:Quantumania)接力,代表MCU第5階段正式展開。官方釋出《蟻俠3》首發預告,展現量子領域的世界及大反派「征服者康」(Kang the Conqueror)登場。