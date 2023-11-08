Me&女團｜譚旻萱Mandy孖黃淑蔓與長腿師妹組全新Y2K女團 素人Vian連家穎原來係學界舞林高手

寰亞音樂宣布推出全新3人女團「Me&」，成員包括籃球女神譚旻萱(Mandy)、寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)和學界舞林高手「長腿師妹」連家穎(Vian)，官網公布3位Y2K世代出生的靚女的照片後，旋即掀起全城熱話。尤其是素人Vian即被人肉搜尋，來自拔萃女書院的她，在學界參加過跳舞和運動比賽得過獎項統統被起底。

「Me&」將於周五推出首支單曲，並隨即展開一浪接一浪宣傳攻勢，除了在舖天蓋地網絡媒體上會見到她們又唱又跳，發動全球Dance Challenge挑戰舞技，Me& 更會真人跳唱到人群玩快閃，並登上各音樂活動舞台表演。