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娛樂
2023-11-08 18:09:05

Me&女團｜譚旻萱Mandy孖黃淑蔓與長腿師妹組全新Y2K女團 素人Vian連家穎原來係學界舞林高手

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Me&女團｜譚旻萱Mandy孖黃淑蔓與長腿師妹組全新Y2K女團 素人Vian連家穎原來係學界舞林高手

Me&女團｜譚旻萱Mandy孖黃淑蔓與長腿師妹組全新Y2K女團 素人Vian連家穎原來係學界舞林高手

寰亞音樂宣布推出全新3人女團「Me&」，成員包括籃球女神譚旻萱(Mandy)、寰亞孻女」黃淑蔓(Feanna)學界舞林高手「長腿師妹」連家穎(Vian)，官網公布3Y2K世代出生的靚女的照片後，旋即掀起全城熱話。尤其是素人Vian即被人肉搜尋，來自拔萃女書院的她，在學界參加過跳舞和運動比賽得過獎項統統被起底。

Me&」將於周五推出首支單曲，並隨即展開一浪接一浪宣傳攻勢，除了在舖天蓋地網絡媒體上會見到她們又唱又跳，發動全球Dance Challenge挑戰舞技，Me& 更會真人跳唱到人群玩快閃，並登上各音樂活動舞台表演。

Me&女團｜譚旻萱Mandy孖黃淑蔓與長腿師妹組全新Y2K女團 素人Vian連家穎原來係學界舞林高手 素人成員連家穎(Vian)被人肉起底，原來是學界長腿舞林高手。 「寰亞孻女」黃淑蔓 「籃球女神」譚旻萱(Mandy)以女團形式闖樂壇。 寰亞音樂宣布推出全新女團「Me&」，3位成員身份曝光。

化身愛的特工

Me& 三美化身愛的特工，以獨有氣質和專長攻陷每個人的內心。Feanna的特工代號是「Sugar Spice」，顧名思義，她的超能力是無與倫此的歌唱才華和甜美氣質，準備好主宰愛的戰場。而Vian是「Sweet Groove」，她的超凡能力在於無懈可擊的舞蹈，憑藉她充滿活力的年輕舞步，準備好跳進每個人的心靈，傳遞愛的能量到世界盡頭。被喻為Me&王牌的Mandy代號是「Velvet Charm」，她擁有超凡的獨特魅力，任何人與她的眼睛對視，冷酷的心就會瞬間融化，全世界被她的愛洗禮。

Me& 三美化身愛的特工。 「Me&」將於周五推出首支單曲。 「Me&」將於周五推出首支單曲。

Me&女團｜譚旻萱Mandy為籃球女神

Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG） Me&女團｜身高177cm的譚旻萱Mandy是籃球女神（譚旻萱IG）

Me&女團｜黃淑蔓身高167cm

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Me&女團｜連家穎Vian曾就讀拔萃女書院

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