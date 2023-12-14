Me&戶外拍《Eye to Eye》跳舞版MV 由朝晒到夜晚人都燶

Me&戶外拍《Eye to Eye》跳舞版MV。

由「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的女團Me&，首支派台歌《Eye to Eye》掀起熱話，在韓國拍攝的MV，火速登上YouTube熱搜榜，早前她們在港拍攝跳舞版MV，非常有型。 拍攝當日天未光，Me&與團隊摸黑抵達拍攝現場準備，天光就開始拍攝，她們在綠油油的大草地上，穿梭在粉紅色巨型道具中又唱又跳，還有八位女Dancers走勻整個田徑場拍攝，嘻嘻哈哈，充滿青春活力。烈日當空，她們不斷揮灑汗水，個個曬到臉蛋紅卜卜，導演每次cut機，團隊立即衝上前為她們撐傘和抺汗，風扇不離手。

一直拍到日落，接近十個小時拍攝，終於大功告成，滿頭大汗的Mandy憐惜Feanna，她說：「真係曬得好誇張，佢好似畀人丟咗入叢林5日搵返咁。」她們互望哈哈大笑，Feanna解說：「真係好好笑，個太陽真係好猛烈，天氣亦比我哋想像中熱，但我哋個個都著冷衫，個太陽真係勁得滯，就算我搽晒防曬都好，件衫穿窿嘅位置變咗黑晒。」Mandy補充：「唔只太陽光，加埋打燈，即係幾個太陽照住我哋。」Feanna續說：「我哋被紫外光浸透住，不過都好開心，好好玩，希望（皮膚）快啲退色，快啲復原！」 雖然拍攝過程辛苦，但充滿美好回憶，Vian說：「好開心重回呢個宿營嘅地方，以前嚟過同朋友嚟跳舞，今次係嚟拍我哋出道嘅歌Dance Version，對我嚟講係好深刻經驗，好開心！」貪玩的她在休息室的黑板上寫了「到此一遊」，被取笑「Y2MK」。

第一次拍Dance Version，Feanna和Mandy異口同聲：「我哋好少唔望鏡跳舞，『我哋』係唔包括Vian，哈哈！一開始有少少緊張，要慢慢習慣，拍到最尾我哋控制到，表情到位。」她們更爆料，笑言接近尾聲時非常期待收工，私下將周杰倫的《說好的幸福呢》改成搞笑版《說好的收工呢》。Feanna說：「拍到有段時間我哋都好崩潰，所以就唱『怎麼了 我累了 說好的收工呢？』」非常搞笑！