熱門搜尋:
六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-14 10:00:00

Me&戶外拍《Eye to Eye》跳舞版MV 由朝晒到夜晚人都燶

分享：

Me&戶外拍《Eye to Eye》跳舞版MV。

由「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的女團Me&，首支派台歌《Eye to Eye》掀起熱話，在韓國拍攝的MV，火速登上YouTube熱搜榜，早前她們在港拍攝跳舞版MV，非常有型。

拍攝當日天未光，Me&與團隊摸黑抵達拍攝現場準備，天光就開始拍攝，她們在綠油油的大草地上，穿梭在粉紅色巨型道具中又唱又跳，還有八位女Dancers走勻整個田徑場拍攝，嘻嘻哈哈，充滿青春活力。烈日當空，她們不斷揮灑汗水，個個曬到臉蛋紅卜卜，導演每次cut機，團隊立即衝上前為她們撐傘和抺汗，風扇不離手。

一直拍到日落，接近十個小時拍攝，終於大功告成，滿頭大汗的Mandy憐惜Feanna，她說：「真係曬得好誇張，佢好似畀人丟咗入叢林5日搵返咁。」她們互望哈哈大笑，Feanna解說：「真係好好笑，個太陽真係好猛烈，天氣亦比我哋想像中熱，但我哋個個都著冷衫，個太陽真係勁得滯，就算我搽晒防曬都好，件衫穿窿嘅位置變咗黑晒。」Mandy補充：「唔只太陽光，加埋打燈，即係幾個太陽照住我哋。」Feanna續說：「我哋被紫外光浸透住，不過都好開心，好好玩，希望（皮膚）快啲退色，快啲復原！」

雖然拍攝過程辛苦，但充滿美好回憶，Vian說：「好開心重回呢個宿營嘅地方，以前嚟過同朋友嚟跳舞，今次係嚟拍我哋出道嘅歌Dance Version，對我嚟講係好深刻經驗，好開心！」貪玩的她在休息室的黑板上寫了「到此一遊」，被取笑「Y2MK」。

雖然拍攝過程辛苦，但充滿美好回憶。

第一次拍Dance Version，Feanna和Mandy異口同聲：「我哋好少唔望鏡跳舞，『我哋』係唔包括Vian，哈哈！一開始有少少緊張，要慢慢習慣，拍到最尾我哋控制到，表情到位。」她們更爆料，笑言接近尾聲時非常期待收工，私下將周杰倫的《說好的幸福呢》改成搞笑版《說好的收工呢》。Feanna說：「拍到有段時間我哋都好崩潰，所以就唱『怎麼了 我累了 說好的收工呢？』」非常搞笑！

 

 

拍攝當日天未光，Me&與團隊摸黑抵達拍攝現場準備。

經常拍跳舞片的Vian，今次以女團Me& 身份拍Dance Version有沒有不同？她說：「平時我一個人跳，今次有你哋又有8 個Dancers一齊跳，有人陪感覺好開心。最難忘係我曬到皮膚敏感，Feanna曬到一撻撻，Mandy又熱到不停出汗。雖然好辛苦，但我哋互相支持，好開心。」Mandy表示最大難度是在草地跳舞，她說：「草地跳舞同喺排舞室跳舞好唔同，草地好多時有坑，係陷阱，踩到會跣腳失平衡，但又要保持個樣望鏡頭笑，草地跳舞係一個大挑戰。」Feanna說：「另一個挑戰係對鞋，我第一次著有踭嘅鞋跳舞，加上我隻腳好細，成日企唔穩。」身旁Mandy無奈笑說：「我就相反，我超大腳，通常都差少少，夾到隻腳好痛。」Feanna總結：「我覺得我哋真係好勁，要畀掌聲自己！」

 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受