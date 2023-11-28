Me&見證首個巴士車身廣告 黃淑蔓Vian興奮大叫瘋狂打卡

由「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的全新女團Me&，第一首派台歌《Eye to Eye》的MV一度登上YouTube熱搜榜。近日，Me&特意到九龍灣巴士車廠，在印有其新歌宣傳照的巴士車身廣告前打卡，親眼看到屬於Me&的首個巴士車身廣告時，三位女孩表現得興奮又激動。由即日起，Me&巴士將遊走全港與粉絲們見面。

親眼看到龐大的Me&車身廣告時，Vian表現得非常興奮，笑說比想像中巨型很多：「我本身以為係巴士車身打橫窄啲嗰個位，無諗過係由頂去到底，超巨型。」首次出現在巴士車身廣告的Feanna亦難掩興奮高呼：「我頭先嘩得勁大聲，如果喺街見到自己個樣，我一定會企喺度大聲話，『嘩！呢個女仔好正，邊個嚟㗎？』然後即刻閃走。」Mandy則較關心毛孔問題，非常搞笑，她說：「好大頭，喺度Check會唔會見到毛孔，會唔會見到鼻有嘢，但大家都好靚。」