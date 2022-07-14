Merry Lamb Lamb有關「創世紀」的音樂會

曾獲Acne Studios、CHANEL、Gucci與Vivienne Westwood邀請合作的創作女歌手Merry Lamb Lamb(瑪莉羊羊)，首張專輯《GENESIS》早於6月20日已經發行，受逆情影響下，專輯音樂會現鐵定8月6日舉行，這個名為《MERRY LAMB LAMB GENESIS ALBUM CONCERT 2022》，集電子音樂、抽象視覺、時裝風格三合一。

「獨留在家兒童」負責影像 瑪莉羊羊表明，演唱會重點是在於視聽形式的運用與結合，「我們邀請了香港抽象派視覺團隊STAYHOMEKIDS.TV參予製作，為觀眾提供電子音樂與抽象劇場的體驗，以實驗音樂、抽象視覺和時尚風格為中心。」「獨留在家兒童」電視擅長塑造挑釁的畫面，必為瑪莉羊羊的音樂，帶來有趣的視覺盛宴。