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娛樂
2022-07-14 17:38:23

Merry Lamb Lamb有關「創世紀」的音樂會

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HK ENT K-Pop

曾獲Acne Studios、CHANEL、Gucci與Vivienne Westwood邀請合作的創作女歌手Merry Lamb Lamb(瑪莉羊)，首張專輯《GENESIS》早於620日已經發行，受逆情影響下，專輯音樂會現鐵定86日舉行，這個名為《MERRY LAMB LAMB GENESIS ALBUM CONCERT 2022》，集電子音樂、抽象視覺、時裝風格三合一。

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「獨留在家兒童」負責影像

瑪莉羊表明，演唱會重點是在於視聽形式的運用與結合，「我們邀請了香港抽象派視覺團隊STAYHOMEKIDS.TV參予製作，為觀眾提供電子音樂與抽象劇場的體驗，以實驗音樂、抽象視覺和時尚風格為中心。」「獨留在家兒童」電視擅長塑造挑釁的畫面，必為瑪莉羊的音樂，帶來有趣的視覺盛宴。

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關於覺悟的旅程

這次演出主題，如專輯《GENESIS》名字，必定和聖經中內容相關，她說：「每首歌都代表了一段生命旅程。《GENESIS》專輯中文稱作「始」──新的開始。 這場音樂會將是一場旅程般的體驗，透過視覺和音樂上的相互刺激，展示生命的意義。」

 

 

MERRY LAMB LAMB GENESIS ALBUM CONCERT 2022》詳情：

日期/地點：86(晚上8)西九文化區藝術公園自由空間大

票價：$320

查詢：https://merrylamblamb.com

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