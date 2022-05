名模各出奇謀

至於Kaia Gerber、Gigi Hadid、Bella Hadid等超模又是例牌以性感掛帥, 而Cara Delevingne到場時原本以紅色軍裝風率性示人,之後她將外套脫下,原來她上身塗滿金色顏料,展示半裸線條,猶如化身「十八銅人」。

亞裔紅星方面,楊紫瓊主演新片《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)於美國叫好叫座,是她事隔七年再度出席Met Gala,還有大熱韓劇《魷魚遊戲》女星鄭好娟,今年也首度出席這個時尚慶典,並跟奧斯卡金像影后愛瑪史東(Emma Stone)合照。