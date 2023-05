著名攝影師狂拍

小強參加Met Gala一幕瘋傳網絡,片中見到小強走近著名攝影師Kevin Mazur,被嚇到的Kevin仍舉機狂拍小強。美國男星Philip Lewis引用名嘴Wendy Williams金句在Twitter發文:「She is a icon, she is a legend, she is the moment.」描述小強。有網民抵死問:「牠有付5萬美元入場?」