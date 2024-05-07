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娛樂
2024-05-07 12:40:58

Met Gala 2024｜Zendaya變身兩造型搶風頭 Sydney Sweeney曬胸黑髮look登場

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Zendaya與《毒癮女孩》拍檔悉尼斯威尼(右)均有出席今屆Met Gala。

Zendaya與《毒癮女孩》拍檔悉尼斯威尼(右)均有出席今屆Met Gala。 (美聯社)

有「時尚界奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館慈善晚宴Met Gala，在香港時間今日(7日)早上隆重今年紅毯以「The Garden of Time」作為主題，一眾紅星名人花盡心思來置身是次「時光花園」，當時得令的辛蒂雅(Zendaya)更先後以兩個Look登場，在紅毯盛會上搶盡風頭。

大會今年起用Zendaya「籮霸珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、「雷神基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)Bad Bunny一同擔任聯合主席，四人自然成為盛會上焦點。當中Zendaya更是一改紅地毯定律，分別以兩個造型先後登場，認真出盡風頭！Zendaya開場造型選擇了傳奇時裝設計師John Galliano之作，以1999年Dior連身裙為基礎設計的Maison Margiela Artisanal晚裝，以寶藍色翠綠色的斜紋實在搶眼，她在妝容上也花下用上酒紅色煙燻妝與暗黑紅唇妝容充滿戲劇性。

四位聯合主席Zendaya、「籮霸」珍妮花洛庇絲、「雷神」基斯咸士禾夫和Bad Bunny一同現身。

四位聯合主席Zendaya、「籮霸」珍妮花洛庇絲、「雷神」基斯咸士禾夫和Bad Bunny一同現身。

悉尼斯威尼吸引力大減

Zendaya第二套長裙出自英國神級設計師John Galliano在Givenchy時代的1996年作品，當她步上樓梯時，浮誇的巨大裙幾乎淹沒現場梯級就連Zendaya佩戴花束造飾呼應主題，是Philip Tracy在2006年為Alexander McQueen設計的單品，相當配合今年主題。

至於Zendaya在大熱劇《毒癮女孩》(Euphoria)中的拍檔悉尼斯威尼(Sydney Sweeney)，近年已上位成荷李活新一代性感尤物，她在今年Met Gala亦少不了性感，展示豐滿上圍大曬本錢，不過戴上黑色假髮的她，跟平時一頭金髮形象卻大有出入，吸引力明顯大減。至於亞裔代表，除了奧斯卡影后楊紫瓊外，韓團Stray Kids、BLACKPINK成員Jennie及泰國男神Bright均有出席。

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性感尤物Sydney Sweeney曬胸黑髮look登場。 (美聯社) Zendaya之後穿上John Galliano在Givenchy時代的1996年作品，巨大裙襬相當浮誇。 (美聯社) Zendaya開場造型選擇了傳奇時裝設計師John Galliano之作，妝容亦充滿戲劇性。 (美聯社) 楊紫瓊 (美聯社)
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