Met Gala 2024｜Zendaya變身兩造型搶風頭 Sydney Sweeney曬胸黑髮look登場

有「時尚界奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館慈善晚宴Met Gala，在香港時間今日(7日)早上隆重舉行，今年紅地毯以「The Garden of Time」作為主題，一眾紅星名人花盡心思來置身是次「時光花園」，當時得令的辛蒂雅(Zendaya)更先後以兩個Look登場，在紅毯盛會上搶盡風頭。

大會今年起用Zendaya、「籮霸」珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、「雷神」基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)和Bad Bunny一同擔任聯合主席，四人自然成為盛會上焦點。當中Zendaya更是一改紅地毯定律，分別以兩個造型先後登場，認真出盡風頭！Zendaya開場造型選擇了傳奇時裝設計師John Galliano之作，以1999年Dior連身裙為基礎設計的Maison Margiela Artisanal晚裝，以寶藍色配翠綠色的斜紋實在搶眼，她在妝容上也花下心思，用上酒紅色煙燻妝與暗黑紅唇，妝容充滿戲劇性。