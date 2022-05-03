Met Gala︱Kim Kardashian減16磅 著瑪麗蓮夢露晚裝

Kanye West前妻真人騷女星Kim Kardashian，以一頭金色all back高髺油頭，配襯一條鑲滿水晶的白色長裙，出席今日於紐約大都會藝術博物館舉辦的《Met Gala 2022》，Kim身上的長裙大有來頭，是一代性感代表瑪麗蓮夢露，在1962年為約翰甘迺迪(Jack Kennedy)總統唱生日歌時所穿的戰衣。

用3周改變體態 《Met Gala 》今年主題「In America：An Anthology of Fashion」，Kim特別揀選了瑪麗蓮夢露最為經典時刻的服飾，來貼合大會主題，就算水晶長裙不合尺碼，她不適瘦身穿上，Kim說：「當到這條瑪麗蓮夢露的裙子時，我意識到這不是我的尺碼，所以我花了三個星期，讓我的身體適應這件裙子，我在3周減掉16 磅。」Kim強調她沒有挨餓，她補充說：「我完全不食糖和碳水化合物，只吃蔬菜和蛋白質。嚴格控制飲食，當衣服合身時，即時流下喜悅眼淚。」