metoo｜方力申女友Maple葉萱性侵案未有裁決 透過畫畫做義工梳理負面情緒

台灣me too事件直搗整個娛樂圈，有網民認為事件令人關注究竟誰是下一位藝人，多過關注me too事件的本質，眾人都是抱著食花生看誰人有黑材料被爆。提到性侵事件，不得不提方力申女友葉萱(Maple)遭韓國攝理教教主鄭明析性侵案，審判仍在進行中，鄭明析至今仍否認指控。在最近的一次審訊，攝理教第二把交椅鄭祖恩及5名涉協助鄭明析犯案的被告，有一位被告承認檢控方的指控屬實，對方將有望成為污點證人。

根據韓國傳媒報道，韓國攝理教教主鄭明析的案件已去到第10次審訊，代表鄭明析的律師團隊向法庭要求公開播放韓國女受害人的筆錄，並指內容必須要包含受害人從遇見鄭明析到跟分開的過程，才可以令鄭明析有公平的審判。法庭指沒有必要，並指審問證人的方式會繼續沿用過去的方法，以閉門形式透過視像進行。案件將於下月11日再審，並會再傳召兩位證人。另外，當地傳媒指案件過去有不少信徒出席，但最近一次出庭的信徒明顯減少。

做義工畫畫整理情緒

Maple以受害人身份亮相Netflix節目《以神之名》，並詳盡描述受害過程，加上她是方力申女友的身份，引來不少人討論。4月她在父親陪同下接受韓國節目訪問，她坦言事件曝光之後，有公司取消聘用她，但她表示沒有因此後悔公開身份，認為公開指控鄭明析便可減少大家質疑事件的真偽，並揚言自己死前也要控告鄭明析。

Maple一直更新其IG，上載自己的畫作，並配上自己的感受，透過畫畫梳理自己的情緒，可看到她的心情頗為低落，但她仍不忘鼓勵自己。另外，她亦在限時透露自己參與慈善，為深水埗明哥做義工派飯。