metoo｜陳冠希不雅照再翻hit 記招內文獲網民大讚

炎亞綸與「抖音男神」耀樂拍拖期間，除了「強行進入」當時只得16歲的耀樂，更偷拍二人的性行為片段。然而，炎亞綸透露影片流出與維修電話有關。難免令人回想起2008年陳冠希因為維修電腦，令大批與女星親密的照片在網上瘋傳。

有網民指炎亞綸未有前車可鑑，而近日大家再次把他的道歉信內容跟陳冠希道歉記招比較，認為陳冠希當年比起炎亞綸更直接，更勇於承認錯誤。有網民甚至認為，陳冠希當年的道歉直接了當及真誠，不像炎亞綸那篇每段都充滿機心及淡化自己不當行為。