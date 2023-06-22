metoo｜陳冠希不雅照再翻hit 記招內文獲網民大讚

炎亞綸與「抖音男神」耀樂拍拖期間，除了「強行進入」當時只得16歲的耀樂，更偷拍二人的性行為片段。然而，炎亞綸透露影片流出與維修電話有關。難免令人回想起2008年陳冠希因為維修電腦，令大批與女星親密的照片在網上瘋傳。
有網民指炎亞綸未有前車可鑑，而近日大家再次把他的道歉信內容跟陳冠希道歉記招比較，認為陳冠希當年比起炎亞綸更直接，更勇於承認錯誤。有網民甚至認為，陳冠希當年的道歉直接了當及真誠，不像炎亞綸那篇每段都充滿機心及淡化自己不當行為。
公開呼籲大家刪相
當年1月底網上瘋傳大量陳冠希與多位女星的不雅照片，陳冠希於同年2月4日先透過影片就事件致歉，他表示事件傷害了很多人及社會，自己亦第一時間與警方聯絡，尋求協助，並稱為了幫助事件中的受害人，不要令情況壞下去，呼籲大家不要將相片再傳給其他人，並強烈要求大家銷毀照片。
及至2月21日，陳冠希返港開記招，以英文讀出道歉聲明，並承認這批照片都是由他拍攝，自己從沒有打算向別人展示，但有人從他那邊在未獲得他同意下在網上散播，對社會做成惡劣影響，令他感到遺憾。同時，他兩度向涉事的女生及其家人致歉，亦向自己的父母，甚至全香港人致歉，並宣布無限期退出娛樂圈。