Michael Bolton腦癌手術後疑復發 選擇感恩與面對

72歲美國歌手Michael Bolton，一直以其動人歌聲和深情演唱聞名，近日這位音樂巨星面臨生命中一大挑戰，2023年12月，他被診斷出患有膠質母細胞瘤(Glioblastoma multiforme)，這是一種非常嚴重的腦癌。《People》雜誌最近採訪了Michael，是他被診斷出腦癌以來的首次專訪。
去年1月，Michael Bolton透過社交媒體，向fans宣布他因健康問題取消巡演，這讓他的樂迷感到擔憂。據悉，2023年11月中旬，他開始準備為事業再衝刺，但此時開始出現噁心和失去平衡的症狀，他的家人最初意為只是工作壓力所致。
Michael Bolton一向體格健壯，但一次意外從椅子上摔倒後，他感到劇烈頭痛，最後進行了磁力共振檢查(MRI)，被確診出為惡性腦腫瘤。隨後他接受了緊急手術，雖然腫瘤被切除，但醫生告知這是膠質母細胞瘤，復發率高達90%。去年1月，Michael Bolton因感染接受了第二次腦部手術，並在10月完成了化療。每兩個月進行一次MRI檢查，而最近的檢查結果顯示為陽性。
雖然面對腦癌挑戰，Michael Bolton依然選擇積極生活，經常與6個孫仔孫女相處，享受湊孫的日子。他每天宦進行冥想、健身，打高爾夫球。Michael Bolton說：「治療後的經歷讓我更加感恩。這次病後教會我，即使在困難的情況下也要盡力而為。」