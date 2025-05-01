Michael Bolton腦癌手術後疑復發 選擇感恩與面對

Michael Bolton 2023年被診斷出患有腦癌，即停下手頭上的工作。

72歲美國歌手Michael Bolton，一直以其動人歌聲和深情演唱聞名，近日這位音樂巨星面臨生命中一大挑戰，2023年12月，他被診斷出患有膠質母細胞瘤(Glioblastoma multiforme)，這是一種非常嚴重的腦癌。《People》雜誌最近採訪了Michael，是他被診斷出腦癌以來的首次專訪。

去年1月，Michael Bolton透過社交媒體，向fans宣布他因健康問題取消巡演，這讓他的樂迷感到擔憂。據悉，2023年11月中旬，他開始準備為事業再衝刺，但此時開始出現噁心和失去平衡的症狀，他的家人最初意為只是工作壓力所致。