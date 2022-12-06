Mickey 17 | 《上流寄生族》導演奉俊昊新作2024年3月先有得睇

韓國導演奉俊昊2年前打破奧斯卡紀錄，作品《上流寄生族》成為首套奪得最佳影片嘅非英語電影。之後由於新冠疫情，影迷靠串流平台睇戲，同時開闊埋眼界，令到韓國、日本等地嘅作品都漸漸成功打入西方市場。劇集《魷魚遊戲》、日本片《Drive My Car》都喺亞洲以外地區打出名堂。

至於奉俊昊就正在製作自編自導新作Mickey 17，會係佢第三套荷里活作品。電影改編自年初推出嘅小說Mickey 7，講述人類派探險隊上去被殖民嘅星球。而探險隊成員之一Mickey 7專被委派做危險任務，一旦出事冇命，探險隊會複製下一個Mickey，仲會輸入返舊版嘅記憶。喺任務中獲救嘅Mickey 7，返回被殖民嘅星球時先知，自己一早被當成殉職，團隊已經整咗Mickey 8出來。但根據規定，如果有2個相同嘅複製人，就要2個都消滅。

電影懸念引人入勝

Mickey 7會點樣保住自己條命？究竟點解小說係Mickey 7，電影又會變成Mickey 17？呢個懸念夠晒引人入勝，睇完小說嘅都會想知。

片商星期一公布咗Mickey 17嘅預告片，只係見到男主角Robert Pattinson好似瞓喺照磁力共振嘅機器入面咁，配以古典音樂，創造出未來感之餘亦令人有兩分緊張。而且細心一睇，「17」個7字上面嗰一畫原來係電池，仲寫住「18」，係咪有咩玄機？

Mickey 17 故事亦都同奉俊昊科幻前作Okja一樣，以超現實嘅比喻引起觀眾對現世價值作出思考。Mickey 17嘅卡士仲有Toni Collette、Mark Ruffalo、Naomi Ackie同埋奉俊浩同鄉Steven Yeun。預告片仲透露，Mickey 17將會喺2024年3月29日上畫。雖然仲有一年有多先睇得，但係已經知道同Mickey 17打對台嘅會係新一套《蜘蛛俠》（Spider-Man: Beyond the Spider-Verse）。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉