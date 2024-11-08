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娛樂
2024-11-08 17:10:54

milet香港演唱會｜陳柏宇世紀同台獻唱中英版新歌 大讚milet下苦功唱廣東話

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milet香港演唱會｜陳柏宇世紀同台獻唱中英版新歌 大讚milet下苦功唱廣東話

milet昨晚舉行香港演唱會，請來陳柏宇擔任嘉賓。

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日本人氣歌姬milet近日再度來港，昨晚假亞洲博覽館舉行其亞洲巡迴演唱會香港站《milet Asia Tour 2024 in Hong Kong》，陳柏宇（Jason驚喜登場，擔任是次演唱會嘉賓，港日同台獻唱特別版新歌，為全場觀眾帶起高潮。

Jason及milet相隔四個月後再度合作。 陳柏宇跟日本歌姬milet同台獻唱特別版新歌，為全場觀眾帶起高潮。 Jason、milet首度現場獻唱《Out of the Loop》。

Jasonmilet繼今年7月於日本為中、英文版歌曲《Cheat Day (feat. milet) 》、《Out of the Loop》錄音及拍攝MV後，相隔四個月後再度合作，首度現場獻唱《Out of the Loop》。甫上台的Jason便說：「多謝你嘅邀請，我好興奮，因為今次係我哋第一次live演出，仲要係唱兩首歌嘅mash up，知道你為咗唱廣東話落咗好多苦功！」milet道：「廣東話啲發音真係好難！錄完之後其實都唔係太滿意自己嘅發音。」Jason二話不說大讚milet：「你做得非常好！（對著觀眾問）你哋話係咪呀？」樂迷隨即吶喊歡呼。故此，這次同台合唱的版本也特意保留《Cheat Day》的幾句歌詞，如「巴打 絲打 仲去死chur 咪啦」、「要一次攞晒啲大假 快啲去天腳底渡假」等，重新編排後的中英mash up版本為樂迷帶來耳目一新的感覺。

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二人見面後亦隨即交換禮物，Jason除了送上鮮花，也準備了最新專輯《LIFE IS HARD》，當中收錄了與milet合唱的兩首歌曲。Jason於日本首次與milet碰面時送上了她最喜愛的香港零食黑加侖子軟糖，更將其縫製成一個斜孭袋給她穿上。今次當然也不例外，Jason 特意準備了更大包裝的軟糖，milet接過後也開心得笑逐顏開。

二人見面後亦隨即交換禮物。 陳柏宇大讚milet下苦功唱廣東話。 陳柏宇昨晚於日本人氣歌姬milet香港個唱擔任演唱會嘉賓。

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