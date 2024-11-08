milet香港演唱會｜陳柏宇世紀同台獻唱中英版新歌 大讚milet下苦功唱廣東話

Jason及milet繼今年7月於日本為中、英文版歌曲《Cheat Day (feat. milet) 》、《Out of the Loop》錄音及拍攝MV後，相隔四個月後再度合作，首度現場獻唱《Out of the Loop》。甫上台的Jason便說：「多謝你嘅邀請，我好興奮，因為今次係我哋第一次live演出，仲要係唱兩首歌嘅mash up，知道你為咗唱廣東話落咗好多苦功！」milet道：「廣東話啲發音真係好難！錄完之後其實都唔係太滿意自己嘅發音。」Jason二話不說大讚milet：「你做得非常好！（對著觀眾問）你哋話係咪呀？」樂迷隨即吶喊歡呼。故此，這次同台合唱的版本也特意保留《Cheat Day》的幾句歌詞，如「巴打 絲打 仲去死chur 咪啦」、「要一次攞晒啲大假 快啲去天腳底渡假」等，重新編排後的中英mash up版本為樂迷帶來耳目一新的感覺。