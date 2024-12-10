Miley Cyrus為音樂人籌款 買回穿過的格林美戰衣

Miley Cyrus當晚獲獎時所穿的戰衣，由Bob Mackie設計，原定美國時間12月11日在朱利安拍賣行(Julien’s Auctions)的「Unmistakably Mackie」主題活動上拍賣，所得收益部分用來幫助機構MusiCares。由於這件衣服擁有非常特殊的意義，象徵著Miley Cyrus職業生涯中的重要篇章，她決定將這件格林美戰衣收為己有，於個人衣櫥中佔永久的位置。

促成這次交易的Bob Mackie指，拍賣呈獻70件他設計的作品，又稱：「Miley Cyrus在2024 年《格林美獎頒獎禮》上的表演，標誌著她職業生涯中最難忘的時刻，作為這件衣服的設計師，沒有人比她更適合擁有。」他又讚Miley Cyrus是天生的表演者，裙子在她身上展現出其獨特的個人魅力，又指對方熱心公益，慷慨捐款致力維護音樂專業人士福祉的慈善機構MusiCares，幫助更多有需要的藝術家。

Miley Cyrus則非常感謝Bob Mackie，她說：「這件衣服代表的不僅是一場表演——它是對音樂、藝術和魅力之間的互動。《格林美》的表演，是我人生的關鍵時刻，得到Bob Mackie的支持，對我來說有極其重大無可替代的意義。」