Miley Cyrus獲封最年輕「迪士尼傳奇人物」

迪士尼的D23博覽會上，除了介紹多部迪士尼未來推出的作品外，周日的大會舉行一個特別頒獎禮，表揚在迪士尼出身的藝人得到卓越成就，今年得主就是格林美獎女歌手Miley Cyrus。現年31歲的Miley在2006年迪士尼頻道青春劇《Hannah Montana》(孟漢娜)出道，離開迪士尼後發展個人音樂事業，專輯和單曲先後在Billboard、Spotify等排名榜奪冠，更獲格林美、MTV頒獎禮獎項。迪士尼方面表示，Miley對公司發揮重大影響力，以及在行內令人留下深刻印象，所以獲頒發傳奇人物獎，亦是史上最年輕得獎者。

父親嫉妒女兒成就 Miley獲獎後表示，已嚐到生活滋味，不再想要任何東西了。「我站在這個台上，仍然為自己是Hannah感到自豪。傳奇獎是獻給Hannah和忠實粉絲，及所有懷著理想的人。」出身音樂世家的Miley，父親是著名鄉謠歌手Billy Cyrus，父女在2009年合演電影版《Hannah》，當中一段秘密錄音流出，就是Billy對Miley的殘酷評價，外界認為父親一直嫉妒女兒的成就，而Miley也開始對父親不聞不問。其他傳奇得獎者包括夏里遜福(Harrison Ford)、珍美李寇蒂斯(James Lee Curtis)等。