MINECRAFT異世界登大銀幕 初音未來無法歌唱點算好

「垃圾佬」加里森、亨利、妮坦莉、黛恩，四個小人物突然被拉到神秘入口，闖進一個充滿奇想的古怪立方體奇境之中。他們必須掌控這個世界，讓它遠離邪惡事物；同時與專業工匠史提夫聯盟，展開神奇探索冒險之旅！五人面對各種挑戰，各自獨特的創造力重新被激發，目的只有一個：重返現實世界

末世將至，洪水茫茫，只遺下一個充滿人類痕跡的壯麗國度。黑貓的家園被淹沒，唯有孤獨地登上小船避難，展開一段奇幻漂泊之旅。四海為家的牠沿途遇上不同的動物，穿越異域仙境，共同面對汪洋中的挑戰與危機。由孑然一貓走到貓狗朋友在大千世界同舟共濟的旅程，一同經歷靈性滿溢的史詩式奇幻寓言。

劇場版 世界計劃 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來

「請告訴我，妳的事情。這樣我或許就會知道該怎麼唱歌了。」 星乃一歌偶然在唱片行聽到一首由初音未來演唱，但自己卻沒聽過的歌。正當她感到疑惑時，竟發現螢幕上有一位沒看過的「初音未來」，讓她不禁驚呼：「未來!?」被這聲呼喊嚇到的未來，雖然有和一歌對上眼，但馬上就消失了。 過了幾天，在某場街頭表演結束後，之前那位未來突然出現在一歌的手機上。

她看起來有些落寞地低著頭，於是一歌靜靜地聽她闡述自己的故事，這才知道她想將歌聲傳達給某些人，但無論她怎麼唱，自己的歌聲總是無法傳達出去。

不過在剛才的演唱會上，她看到一歌將歌聲傳達到許多人的心中，這讓未來覺得只要瞭解一歌，或許自己也能像她一樣將歌聲傳遞出去，因此鼓起勇氣來到一歌身邊，而面對未來的請求，一歌則是笑著說：「如果我可以幫上忙的話」爽快地答應了她。於是，初音未來和少年少女們的新故事就此展開。