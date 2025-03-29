Minecraft：我的世界大電影｜電影版下周上映 打機迷鍾情《Minecraft》15年做埋老闆

用六個月建尖沙咀

Anderson與Toby因打機而認識，兩人早在高中時代、大概是十多年開始打這款game，Anderson認為以「虛擬版LEGO」來形容《Minecraft》是最簡單講法，玩家可以逐粒磚去砌出自己創造的新世界，無論平地、海洋、沙漠，因為可以拼湊出理想世界，加上亦可以多人連線，這是《Minecraft》樂趣之處，而今次電影亦呈現出遊戲世界的獨有魅力。疫情期間，Anderson與Toby用六個月起了一個尖沙咀出來，Anderson表示：「玩Minecraft一開始就想去分享呢啲嘢，所以我自己就開咗個YouTube channel，大概係2014年，我大學一年級時候，基本上我個頻道係自己玩Minecraft、同其他人一齊玩Minecraft、教人點樣玩Minecraft，大概咁樣做咗三、四年，儲咗唔少粉絲follow我哋。」之後二人開始走出電腦mon的框框，開始嘗試很多Minecraft的活動及課程，繼而成立公司來發展與Minecraft有關的業務，兩人作為Microsoft及Minecraft全球培訓合作夥伴，現在更全程投入與遊戲科技相關的工作。問到兩人有否為《Minecraft》不眠不休？Toby就答：「冇24個鐘，最多都係12、13個鐘。」《Minecraft：我的世界大電影》上映在即，二人異口同聲表示相當期待，Toby說：「如Anderson所講，Minecraft可以做到好多意想不到，甚至是create出一些不同作品，但好得意，我哋睇呢套電影，有好多嘢我哋係未諗過，同埋估唔到可以咁樣做，我哋都好想喺Minecraft度再呈現出嚟，例如有個主角整兩個鐵桶出嚟，原來可以變成一個武器，變成一個雙節棍嘅效果。甚至是一隻我哋叫做地獄水母嘅白色嘢，原來可以當氣球去攻擊的村落。」至於平時打機最令他們感到煩厭的Creeper，今次在片中卻相當討好及可愛，他們更打算召喚多年來的game友齊齊入戲院包場欣賞《Minecraft：我的世界大電影》。