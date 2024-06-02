Minji@NewJeans大學騷向fans拋媚眼調情 被成員Hanni及Danielle瘋狂恥笑(有片)

韓國女團NewJeans成員Minji，近日透過粉絲交流app Phoning，稱被隊友Hanni戲弄恥笑。事源NewJeans於5月25日在高麗大學開始大學音樂節巡演，隨後27日在朝鮮大學、28日在東義大學和釜山大學、30日在東國大學和世宗大學及中央大學亮相。

NewJeans演唱新歌《How Sweet》、《Bubble Gum》及一系列熱門歌曲，贏得觀眾的熱烈掌聲和歡呼。不過Minji在世宗大學的表演，成為大學生們的熱門話題，戴著cap帽子出場的Minji，向觀眾送上飛吻，並做出鬆開領帶等動作，隨即引起台下爆炸性反應。表演完畢後，成員Hanni和Danielle在直播中提到Minji向台下fans調情的表現，不停取笑她娘娘收兵，Minji說：「大家別再看大學音樂節的視頻了，表演那個不是我。」她又補充說：「我現在經常被Hanni取笑，問我為甚麼在世宗大學表演時這麼做？我更加不應該戴帽子出場。」