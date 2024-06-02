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娛樂
2024-06-02 17:02:29

Minji@NewJeans大學騷向fans拋媚眼調情 被成員Hanni及Danielle瘋狂恥笑(有片)

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NewJeans

Minji向fans投訴，因為表現太過熱情，被隊友Hanni和Danielle恥笑。

韓國女團NewJeans成員Minji，近日透過粉絲交流app Phoning，稱被隊友Hanni戲弄恥笑。事源NewJeans於5月25日在高麗大學開始大學音樂節巡演，隨後27日在朝鮮大學、28日在東義大學和釜山大學、30日在東國大學和世宗大學及中央大學亮相。

NewJeans演唱新歌《How Sweet》、《Bubble Gum》及一系列熱門歌曲，贏得觀眾的熱烈掌聲和歡呼。不過Minji在世宗大學的表演，成為大學生們的熱門話題，戴著cap帽子出場的Minji，向觀眾送上飛吻，並做出鬆開領帶等動作，隨即引起台下爆炸性反應。表演完畢後，成員Hanni和Danielle在直播中提到Minji向台下fans調情的表現，不停取笑她娘娘收兵，Minji說：「大家別再看大學音樂節的視頻了，表演那個不是我。」她又補充說：「我現在經常被Hanni取笑，問我為甚麼在世宗大學表演時這麼做？我更加不應該戴帽子出場。」

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Hanni與Danielle合力整蠱她們的大姐Minji。

NewJeans近期發表的兩首全新雙單曲《How Sweet》和《Bubble Gum》，繼續在國內外各大排行榜上表現出色。《How Sweet》在Spotify最新「全球最佳歌曲周榜」(5月24至30日)中進入第85位，在韓國和台灣Spotify周榜則排名第一。此外，她們將於6月21日發行首支日文單曲《Supernatural》。接著將於本月26和27日，在東京巨蛋舉行為期兩天的fans見面會。

▼NewJeans世宗大學表演實況▼

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可能是閔熙珍贏了官司，所以NewJeans全員心情亦較放鬆，做出輕浮舉動。

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