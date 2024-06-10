MIRO見面祭｜姜濤大跳《晚安大小姐》自覺幸運珍惜與姜糖回憶

姜濤在活動上大跳hit爆《晚安大小姐》，令全場high爆。他事後表示身上這套服飾令他感覺像結婚，在場更有fans要求他示範求婚，沒想到姜濤的求婚內容竟然非常簡單，他謂︰「大家都經歷咗咁多年，係囉，你嫁俾我得唔得，你唔得都要得，都去到呢個地步！」他更承諾自己日後求婚時，會拍下片段再跟大家分享，強尼即笑他開的支票很大。

自覺 好幸運

他表示近幾天重看偶像「小豬」羅志祥以前開粉絲見面會的片段，坦言回想未出道的自己，很想知道被這麼多人喜歡是怎樣的感覺。他坦言很知足︰「覺得自己好幸運，有福份入到呢一行，呢行唔係話你努力，好勁就入到，我自知自己係天時地利人和，所以得到大家支持係好知足，唔敢相信。」

重視 回憶

他稱6、7年前無數次在街上反覆思考自己的方向，「慢慢一步一步自己行，行到今日喺呢個舞台，有幸認識在座及場外咁多位，多謝你哋，亦多謝當初我嘅堅持，無論以後你哋喺唔喺度都好，我都會好多謝呢份回憶。因為我覺得回憶係最珍貴，好多物質上嘅嘢都唔夠回憶珍貴，所以點解我會駛好多錢同家人去旅行，因為我覺得係一個回憶，希望大家可留下呢份回憶。」