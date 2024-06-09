MIRO見面祭｜盧瀚霆玩足6個半鐘 追星好攰又費心力：感激神徒選擇留低

Anson Lo在《Hi ! Miro見面祭》與神徒玩足6個半鐘。

一連四日的《Hi ! Miro見面祭》，昨晚(8日)於九展Star Hall舉行「教主」盧瀚霆(Anson Lo)的見面場次，他甫出場即獻唱《Mr.Stranger》，當被主持陳俞希問到最想跟神徒做甚麼時，他以「浸浴」回應即令全場震撼。向來寵粉的Anson Lo不時派心和送飛吻，派御守時有求求應，結果見面會玩足6.5小時，直至零晨1時50分才結束。

感激純粹支持 Anson Lo感性地剖白心情，他表示日前在IG限時動態分享昔日排舞片段，除了因知道大家喜歡，亦因為感覺時間很長，感激神徒們不離不棄，「回顧覺得經歷好多，你哋仲喺度冇放棄。尤其追星係一件好攰嘅事，花心力、時間同金錢，用盡你哋每個方法，先可以見到我，甚至未必次次可以同我傾到偈，你哋純粹舉牌嗌我個名，純粹只想畀我知道有你哋嘅支持。」

與神徒是共同體 Anson Lo直言，初出道時盡量記住fans名字，但隨著fans群越來越大，已無法做到，「每個人好真摯同笑咪咪眼神，每次都令我好感動。大家素未謀面，有呢個緣份一齊行咗幾年，你哋係一齊壯大神徒圈其中之一，一齊發掘更多可能性，所以見到你哋開心時，我都好開心。如果知道你哋唔開心，或者你哋緊張我緊張到喊，我都唔好過，我同你哋係共同體，喜恕哀樂大家影響大家，好多謝你哋。」近期健康響警號，為免神徒擔心，他承諾會愛惜身體，「我會飲多啲水，少飲齋啡同埋會食嘢，唔好再擔心我，你同我都要好好照顧自己，因為你哋開心，我先會開心。」