MIRO見面祭｜陳卓賢曾想過放棄娛樂圈 感謝Hellosss默默支持令他走下去

一連4日的《Hi MIRO！見面祭》 昨日在九展舉行，繼呂爵安（Edan）打頭陣後，晚上舉行的第二場有陳卓賢（Ian）現身。Ian 以一身黃色冷外套示人，非常sharp醒，他甫出場即引起全場hellosss(粉絲暱稱）歡呼，尖叫聲震耳欲聾。
lan除與粉絲大玩遊戲互動，他又向hellosss們說了長達4分鐘的情深表白，他表示平日都在台上經常多謝大家，表面上看似是客套說話，或者有啲人覺得好官腔，但其實大家都好清楚他從不會好客套或官腔去回應任何一件事。 Ian 表示：「可能表面上一啲說話，未必好將自己內心嘅嘢，用言語間同大家分享，但其實有好多嘢都默默擺喺個心度，而每一次多謝大家都係好衷心咁多謝，冇大家嘅支持，今日就唔會有企喺台上邊呢一個嘅我，好多謝你哋。」他續指自己係有經歷過一啲情緒唔好及更加將自己收埋嘅時候，多謝大家一路默默陪伴同支持，令他一步一步行落去。
Ian又表示曾經想過放棄娛樂圈：「其實之前有年幾兩年嘅時間，經常諗想放棄，好怕做呢一行，做呢一行要面對嘅嘢好多，做音樂寫歌已經唔係當初咁純粹，但係的確大家都未放棄我嘅時候，我又覺得我唔可以放棄，所以好多謝你哋嘅出現。」他更謂每當有唔開心的時候，都會睇吓hellosss的ig page 或偷偷地睇吓TG group大家喺度講咩，會係一個好強嘅動力，令到他覺得要做好自己嘅歌，希望大家聽到會感到舒服，這亦是他最想做到的事。 最後，他自言是一個不懂甜言蜜語的人：「多謝你哋原諒一個平時唔係好多甜言蜜語，或者同大家好似比較少傾偈交流嘅我，我平時自己都好少同人傾偈，多謝你哋嘅包容、耐性。其實如果比我遇到一個我自己咁嘅人，我都未必有好大耐性同佢去接觸，或者花心機去了解呢一個人，但係我覺得你哋有段時間比起我更加了解我自己，願意付出好多耐性去陪伴我、見證住我嘅所有，所以我相信將來會越嚟越好，大家都越嚟越好，多謝。」