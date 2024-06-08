MIRO見面祭｜陳卓賢曾想過放棄娛樂圈 感謝Hellosss默默支持令他走下去

一連4日的《Hi MIRO！見面祭》 昨日在九展舉行，繼呂爵安（Edan）打頭陣後，晚上舉行的第二場有陳卓賢（Ian）現身。Ian 以一身黃色冷外套示人，非常sharp醒，他甫出場即引起全場hellosss(粉絲暱稱）歡呼，尖叫聲震耳欲聾。

lan除與粉絲大玩遊戲互動，他又向hellosss們說了長達4分鐘的情深表白，他表示平日都在台上經常多謝大家，表面上看似是客套說話，或者有啲人覺得好官腔，但其實大家都好清楚他從不會好客套或官腔去回應任何一件事。 Ian 表示：「可能表面上一啲說話，未必好將自己內心嘅嘢，用言語間同大家分享，但其實有好多嘢都默默擺喺個心度，而每一次多謝大家都係好衷心咁多謝，冇大家嘅支持，今日就唔會有企喺台上邊呢一個嘅我，好多謝你哋。」他續指自己係有經歷過一啲情緒唔好及更加將自己收埋嘅時候，多謝大家一路默默陪伴同支持，令他一步一步行落去。