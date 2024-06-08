MIRO見面祭｜Edan超厚冷衫現身企足4小時 感激粉絲支持：想成為你地的驕傲

一連4日的《Hi MIRO！見面祭》 昨日在九展舉行，MIRROR成員呂爵安（Edan）打頭陣現身，他甫出場即邊唱歌邊走落台與粉絲合照影黑圖，將全場氣氛推至高峰。 其後，Edan 與爵屎（粉絲暱稱）大玩遊戲，互動間亦有不少親密動作，除了拖手與粉絲做出瑜伽動作，又為粉絲錄製Morning call錄音，表示：「BB豬起身返工啦！」場面搞笑。

到見面會的尾聲，Edan 向粉絲剖白，他回想起2018年12月MIRROR剛出道在九展舉行首個演唱會，又透露自己間中會看昔日的演出片段，並自嘲：「唱到咁、跳到咁，，點解都會有人鍾意同支持。我每年回顧前一年的自己都有疑問點解會咁，但都是一個成長。」他感激粉絲不論他在什麼狀態，有什麼成就，他們都一直支持，「多謝一直支持咁平凡的我，陪我慢慢進步同成長，為我做好多事。我只可以做好每份工作。想成為你地的驕傲，想你地終有一日會為我感到驕傲。」其後，Edan 再向現場每一位粉絲送上御手小禮物，及影合照留念。