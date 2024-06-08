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娛樂
2024-06-08 12:36:05

MIRO見面祭｜Edan超厚冷衫現身企足4小時 感激粉絲支持：想成為你地的驕傲

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Edan 感激粉絲一直默默支持。

Edan感激粉絲一直默默支持。

一連4日的《Hi MIRO！見面祭》 昨日在九展舉行，MIRROR成員呂爵安（Edan）打頭陣現身，他甫出場即邊唱歌邊走落台與粉絲合照影黑圖，將全場氣氛推至高峰。 其後，Edan 與爵屎（粉絲暱稱）大玩遊戲，互動間亦有不少親密動作，除了拖手與粉絲做出瑜伽動作，又為粉絲錄製Morning call錄音，表示：「BB豬起身返工啦！」場面搞笑。

小儀擔任大會司儀，並與Edan影黑圖。

小儀擔任大會司儀。

到見面會的尾聲，Edan 向粉絲剖白，他回想起201812MIRROR剛出道在九展舉行首個演唱會，又透露自己間中會看昔日的演出片段，並自嘲：「唱到咁、跳到咁，，點解都會有人鍾意同支持。我每年回顧前一年的自己都有疑問點解會咁，但都是一個成長。」他感激粉絲不論他在什麼狀態，有什麼成就，他們都一直支持，「多謝一直支持咁平凡的我，陪我慢慢進步同成長，為我做好多事。我只可以做好每份工作。想成為你地的驕傲，想你地終有一日會為我感到驕傲。」其後，Edan 再向現場每一位粉絲送上御手小禮物，及影合照留念。 

見面會結束後，Edan 在社交網貼出在後台的花絮片 ，他坦言經過幾小時的見面會後，原來好攰，並表示：「是日 Fans Meet完成後 vs上台前。回到後台後才發現真的全身都沒有力氣了，然後才知道原來在台上站了差不多4個多小時。但在台上時真的沒有感到到過了這麼久呢，而且看着你們每一位充滿着愛的眼睛，真的感受到很多的力量和支持，謝謝你們的出現，謝謝你們這麼愛我，希望你們今天玩得開心。」一眾爵屎都冧爆感激Edan的付出。

完成見面會後， Edan坦言企足4小時感到非常疲倦。 完成見面會後， Edan坦言企足4小時感到非常疲倦。 Edan 感激粉絲一直默默支持。 小儀與Edan影黑圖。 Edan 感激粉絲一直默默支持。 完成見面會後， Edan坦言企足4小時感到非常疲倦。
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