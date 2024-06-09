MIRO見面祭｜Jer柳應廷驚喜首唱新歌《墳P》 窩心勉勵粉絲：有我唱歌陪住，有咩可DM我

MIRROR於九展Star Hall舉行一連4日的12場《Hi MIRO！見面祭》，繼首日的呂爵安(Edan)和陳卓賢(Ian)後，昨日(8日)由柳應廷(Jer)打頭陣，Jer在半小時的表演和與MIRO(MIRROR粉絲)互動環節，先後唱了《筆觸男孩憂鬱之死》、《大海少年》和《Dear Children》，其中有位幸運被抽中達成心願的柳柳粉(Jer粉絲)，要求身為阿仙奴忠粉的Jer，送上輸波的安慰說話，Jer從輸波談到人生失意時，他認為挫敗能讓人進步，成就一個更好的自己，他安慰說，「唔好灰心，你哋每一位都係，知唔知呀！起碼仲有我唱歌陪住大家，有咩同我講，DM我OK？」

乘風破浪的《大海少年》 Jer率先送上《筆觸男孩憂鬱之死》，更主動走到台下，拉近後排觀眾的距離，在互動遊戲時間唱生日歌又玩彈耳仔，接著再送上安慰人心的《大海少年》。在抽幸運兒fans完成夢想時，有fans特地穿上阿仙奴球衣，請Jer示範球隊入波和輸波的反應，他認為輸波亦毋須灰心，就像他一樣遇到困難，繼續乘風破浪，並送上窩心的勉勵說話，「好多朋友遇到人生的問題，小至足球，你鍾意的球隊贏唔到波，或者人生學業、家庭或愛情也好，我覺得每個人遇到挫敗同唔開心，係可以令自己進步或成長，每個經歷對自己都好重要，先成就到依家嘅自己，所以遇到唔開心嘅朋友，可以搵多啲真係同自己好friend嘅朋友傾偈、打牌或睇波，聯誼吓，將呢啲唔開心抒發出嚟，係好快就會唔記得咗，之後成就一個更好的自己，唔好灰心，你哋每一位都係，知唔知呀！起碼仲有我唱歌陪住大家，有咩同我講，DM我OK？」

感性剖白： 走到呢一步，好唔容易 作為MIRROR成員的柳應廷，2018年的首個團隊演唱會正是在九展Star Hall舉行，被主持陳俞希問到感受時，Jer對清拆感不捨，但回想從出道至今的高低起跌，衷心多謝一直陪伴的fans，「我哋許多個都已經大個仔同叻仔，好多嘢都可以自己面對到，好多謝你哋每一位一直以嚟嘅支持，走到呢一步，其實我真係覺得好唔容易，我哋都會繼續珍惜喺台上每一刻的表演，希望我做嘅歌可以繼續陪住你哋每一位。」他自言比起fans的捱夜淋雨付出，自己一點都不覺辛苦，「好多謝你哋每一位，我會繼續做好音樂。」 男fans突發跪地「求婚」 開騷喜歡與柳柳粉(Jer粉絲)大合唱的Jer，即場指導fans唱《Dear Children》時如何大合唱，今次柳柳粉比MIRROR演唱會表現大有進步，合力在這個值得紀念的場館，成就彼此共鳴的現場大合場。接著派御守的環節，不少fans為配合御守和新歌《墳P》的派對主題，悉心打扮，有穿和服、有穿巫婆服裝、Tim Burton角色造型或仿傚《筆觸》MV紋字，向來寵粉的Jer送飛吻、魔法簽名、扮鬼臉、派心等幾乎有求必應，有男fans更在派御守時突然跪下遞上戒指向Jer求婚，嚇得他急忙扶起對方，原來fans早前剛成功向女友求婚，實行一「戒」兩用，搞搞氣氛為Jer送驚喜。派御守期間，Jer都趁短暫空閒時間，跟台下fans互動，扮出各種可愛動作，冧爆fans。