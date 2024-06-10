熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-10 18:32:59

MIRO見面祭｜Lokman數度哽咽多謝「頭巾兵團」付出 認不懂拿捏跟fans的關係

分享：
Lokman提到自己不太懂得拿捏跟fans的關係時，數度落淚多謝他們無私付出。(網上截圖)

Lokman提到自己不太懂得拿捏跟fans的關係時，數度落淚多謝他們無私付出。(網上截圖)

MIRROR於九展Star Hall舉行一連4日的12場《Hi MIRO！見面祭》。昨日(9)有姜濤、江𤒹(AK)、楊樂文(Lokman)，今日依次序為陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)及邱士縉(Stanley)

Lokman在活動上談到自己fans「頭巾兵團」時，數度哽咽，有fans更遞上紙巾。他坦言最深刻的是fans很包容他，一直毫無怨言，對於自己向來甚少派福利，fans都是「你俾，我開心；你無，唔緊要，最緊要你開心。他亦趁機會跟fans深情剖白

Lokman在《Hi MIRO！見面祭》專屬場上，多次向fans表達謝意。

Lokman在《Hi MIRO！見面祭》專屬場上，多次向fans表達謝意。

數度哽咽

Lokman說︰「頭巾兵團……首先我覺得……有時我唔係好識拿捏呢啲關係，我真係唔識。我好衰嘅，好多人做咗嘅嘢我就唔做，所以我會真心多謝你哋……反而個啲內疚同未如理想嘅嘢都係我俾自己，因為你哋完全無丁點呢啲能量投射俾我，而你哋亦好支持我去做自己，好支持我去開心，所以……你哋真係一個我背後無比啲動力，有時亦都係我全力以赴嘅一個原因。可能平時我有啲嘢……(說不下去)因為好多嘢我唔識做，所以我識做嘅咪……做得最好囉，就係咁，多謝你哋一路以嚟嘅支持，多謝你哋無私嘅愛。」

 

Lokman表示自己不太會隔空表達情感，愛與面對面較多。

Lokman表示自己不太會隔空表達情感，愛與面對面較多。

內疚要fans就自己

強尼在旁表示因為不同人有不同要求，Lokman一直在學習拿捏跟fans的關係及和諧。Lokman稱有時很心痛，自己比較自私，要由fans去遷就他，令他感慨「唉！自己可唔可以叻啲！」

他又稱一直都很想跟fans交談及交流，奈何自己不太懂隔空向大家表達情感，只會面對面，但機會卻很少。他說︰「好多謝大家，由細到大都無諗過有呢個畫面，細個有機會有抗拒咗，但係……好多謝你哋出現。嗯……要講幾deep？係囉多謝你哋，多謝你哋一直嘅支持、關懷、一直喺背後……係囉！唔講啦。」

Lokman談到fans對自己的無私付出時，數度落淚。

Lokman談到fans對自己的無私付出時，數度落淚。

《Hi MIRO！見面祭》Lokman專屬場 《Hi MIRO！見面祭》Lokman專屬場 《Hi MIRO！見面祭》Lokman專屬場 《Hi MIRO！見面祭》Lokman專屬場
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受