MIRO見面祭｜Lokman數度哽咽多謝「頭巾兵團」付出 認不懂拿捏跟fans的關係

Lokman在活動上談到自己fans「頭巾兵團」時，數度哽咽，有fans更遞上紙巾。他坦言最深刻的是fans很包容他，一直毫無怨言，對於自己向來甚少派福利，fans都是「你俾，我開心；你無，唔緊要，最緊要你開心。」他亦趁機會跟fans深情剖白。

Lokman說︰「頭巾兵團……首先我覺得……有時我唔係好識拿捏呢啲關係，我真係唔識。我好衰嘅，好多人做咗嘅嘢我就唔做，所以我會真心多謝你哋……反而個啲內疚同未如理想嘅嘢都係我俾自己，因為你哋完全無丁點呢啲能量投射俾我，而你哋亦好支持我去做自己，好支持我去開心，所以……你哋真係一個我背後無比啲動力，有時亦都係我全力以赴嘅一個原因。可能平時我有啲嘢……(說不下去)因為好多嘢我唔識做，所以我識做嘅咪……做得最好囉，就係咁，多謝你哋一路以嚟嘅支持，多謝你哋無私嘅愛。」

內疚要fans就自己

強尼在旁表示因為不同人有不同要求，Lokman一直在學習拿捏跟fans的關係及和諧。Lokman稱有時很心痛，自己比較自私，要由fans去遷就他，令他感慨「唉！自己可唔可以叻啲！」

他又稱一直都很想跟fans交談及交流，奈何自己不太懂隔空向大家表達情感，只會面對面，但機會卻很少。他說︰「好多謝大家，由細到大都無諗過有呢個畫面，細個有機會有抗拒咗，但係……好多謝你哋出現。嗯……要講幾deep？係囉，多謝你哋，多謝你哋一直嘅支持、關懷、一直喺背後……係囉！唔講啦。」