MIRROR七周年出團歌預告舉行簽唱會 AK Lokman 歡迎家族show移師香港再舉行(有片)

MIRROR今日(25日)十二子現身觀塘，與歷屆《全民造星》出道的ERROR、COLLAR、P1X3L、5G和ROVER出席《全民造星Family》記者會，宣布將於今年除夕 12月31日舉辦《全民造星 Family跨年倒數》，屆時五屆《造星》出身的的男女團將聚首一堂，傾力演出，迎接2026年。活動尾聲，《前傳》音樂響起，眾人齊集台上大合照。MIRROR於活動後受訪，隊長楊樂文(Lokman)坦言已好一段日子沒有齊人，加上與《造星》家族同場，聽到《前傳》音樂響起，回憶滿滿，AK江𤒹生笑言，「剛剛叫我哋做元祖，呢七、八年時間過得好快。」Edan笑言，「見到師弟妹跳得咁辛苦，都有啲唔好意思，期待家族show會有咩火花擦出。」

MIRROR宣布多項重磅團體計劃及活動，為慶祝成軍七周年，將於MIRROR成立的大日子11月3日推出全新跳唱團歌，並於11月20至22日舉行一連三場《MIRROR 7th Anniversary - GAME ofMIRROR：閃避球挑戰賽》，由隊長楊樂文(Lokman)以及副隊長江𤒹生(AK)分成藍白兩隊隊賽，Lokman隊包括姜濤、Edan、Stanley、Alton和Frankie，AK隊則有Anson Lo、Jer、Jeremy、陳卓賢和Tiger。此外，去年的世界巡迴演唱會 《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR2024》即將推出藍光碟，將於11月6日開始接受預訂，Lokman預告將舉行簽唱會。 談到家族Show的crossover組合，Lokman就希望有更多驚喜的大兜亂，不過私心最想合作是ROVER； AK則坦言，「按身體嘅男性賀爾蒙計，係想同師妹合作，希望公司有安排。」Stanley亦和應，「如果跟ROVER合作跳妹豬舞，希望有啲妹出嚟，會開心啲。」至於除衫，他笑言，「一山不能藏二虎，肥仔喺台下都可以除衫(杜德偉演唱會《脫掉》)，留返俾佢。」

缺席叱咤 AK：少咗個回憶 《造星》首次開家族show和MIRROR的元旦表演，選址在澳門舉行，不少鏡粉都希望有機會移師香港再舉行，Lokman和AK齊聲表示歡迎，「有表演做一定唔拒絕，用咗好多心機，做咗一場，好似有少少嘥咗，如果可做多幾場，可以有多啲fans睇到，一定唔介意。」談到MIRROR雖然今年缺席叱咤頒獎禮，但不少fans都表示依舊會入場投票，Lokman續說，「我哋有工作去唔到，fans都入場支持，一定要多謝，我哋人唔到佢哋都禮到，一定係最大respect，七年以來熱情仍沒減退，今日都一早排隊，非常感激。」其中以神徒和姜糖佔最大多數，Anson Lo和姜濤亦表示大家的支持和愛。AK坦言，「入行後，第一次因為工作去唔到，少咗個1月1號嘅回憶，無辦法，希望下年多番個回憶。」