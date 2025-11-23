MIRROR七周年｜Lokman帶領藍隊反敗為勝 姜濤籲勿輕言放棄 12子分享心聲承諾努力備戰MAMA(多圖+有片)

為慶祝MIRROR成軍七周年，一連三日於會展舉行的《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR: 閃避球挑戰賽》，MIRROR十二子分為藍白兩隊作：Team Blue 藍隊隊長為Lokman 楊樂文，隊員包括Alton 王智德、Edan 呂爵安、Frankie 陳瑞輝、Keung To 姜濤、Stanley 邱士縉；Team White白隊隊長為Anson Kong 江𤒹生，隊員包括Anson Lo 盧瀚霆、Ian 陳卓賢、Jer 柳應廷、Jeremy 李駿傑、Tiger 邱傲然。除了進行閃避球比賽，每晚均由司儀小儀和旁白君抽出幸運MIRO(歌迷暱稱)參與不同的競技遊戲，經過三日(20至22日)激戰，總結賽事及多項競技遊戲積分，隊以比數7:5反勝白隊贏得「總冠軍」。

昨日(22日)最後一場，MIRROR都出盡力爭勝，本來在第二日落後藍隊全力進攻，反敗為勝捧走冠軍獎盃。個人獎項方面，王智德（Alton）於三日賽事均表現出色，勇奪全場最有價值球員(MVP)；並憑敏捷靈活身手多次避開攻擊，獲封「閃避王」；憑精準投擲，淘汰多位敵隊球員的Anson Kong 江𤒹生榮獲「神射手」獎項；成功接下最多進攻而復活最多出局隊友的Jer 柳應廷及Ian 陳卓賢就並獲「復活王」美譽。

每日兩隊成員先以《WE ARE》焫㷫全場，閃避球比賽每日分上半場及下半場作賽，合共比賽四回合，並邀請到中國香港閃避球總會代表及Keyman馬啓仁擔任評述。首晚激戰過後，MIRROR送上期待以久的首次共開演唱的團歌《手印》答謝MIRO一直的支持。適逢當晚(20日)是Jer的33歲生日，壽星仔獲賺送上「舞王Jer」錦旗生日蛋糕，MIRROR兄弟趁Jer切蛋糕時，帶領全場MIRO合唱生日歌，Jer亦有許願，場面溫馨作結。不過，當晚MIRROR十二子沒有逐一分享七周年感受，甚至沒「我哋係MIRROR」的招牌打招呼號，圍圈唱《手印》時亦沒有走位，由於開四面台，令部份觀眾睇住背脊聽歌，事後不少觀眾在Threads發文表達不滿，第二日的流程大有改善，12子亦有逐一分享感受，唱歌時亦自動自覺走位。

12子分享七周年心聲

演唱《手印》前，MIRROR一眾成員分享了對七周年的感受，隊長Lokman多謝所有支持者及台前幕後的參與，「好多事情都相信要一班人合力才做到，我相信多一個腦就多一個腦，呢度集咗好多個腦，先可以由6-7年前行到呢度，大家一齊為單調嘅11月，完全無公眾假期嘅11月，多咗一份溫暖。今次台前幕後為大家創造了屬於自己圍內的『假期』。」他希望大家會記得這份溫暖，於未來的日子、疲倦到想放假的時候，能想起這圍內的假期，能為大家打打氣。



Ian表示：「呢7年話長唔長，話短唔短，好似呢7年間做咗好多嘢咁，好慶幸每一步都有大家陪伴，好希望之後繼續互相陪伴，繼續努力。」

Tiger笑言，「其實我諗過點解MIRROR係12個，其實12好似無盡嘅一個loop住，感覺好無限，就好似我哋12個擺埋一齊，有好多可能性，做都好多嘢，加埋你哋嘅支持，可以繼續血前行，好多謝你哋。」

Alton首先多謝MIRO，他形容每個周年，就像讀書升級要來個總結，「我覺得我哋不斷去得越來越遠，越來越實在，我希望我哋嘅感染力，可以有一個射程範圍，同時喺呢個範圍裡面都可以好鞏固同實在，唔淨係我哋12個bonding，講緊任何聽到呢段說話嘅人，無論最後結果係點，我哋賺咗過程，所以投入，你就可以enjoy。by全場最有價值球員！」

姜濤接續說：「好似呢場波，我哋(藍隊)三日都落後，最後嘅堅持，最後嘅努力，可以係一個比喻，人生遇到咩困難或挫折，都將佢想像成一場好耐好耐嘅比賽，喺你離開世界前都未完，所以好似我哋咁，唔好放棄，希望你哋每一個人，無論咩職業年紀都好，唔好放棄，我哋每個人生都係一場比賽。」

Edan多謝MIROR多年來的陪伴和支持，付出無條件的愛，「我覺得MIRROR真係好神奇，你哋(MIRO)都好神奇，我哋真係創造緊奇蹟，好似發生好多意想不到嘅事，甚至想放棄時，又創造更多奇蹟，全靠有你哋支持，好多謝一直陪伴。嚟緊有啲好緊要嘅表演，我哋都會盡力好準備，唔希望辜負大家，希望大家繼續陪伴我哋，創造更多奇蹟。」

AK亦笑言七年不長但也不短，還計起加減數來，接著認真表示，「好多謝大家咁多年都不離不棄，對我哋嘅表演和包容，都係有增無減，好多時自己都想放棄時，你哋反而會提返我哋：『唔好放棄，我哋一齊再行，前面嘅路可能會好啲呢！』你哋俾咗好多力量同希望，俾我哋繼續行，好多謝大家呢七年嚟陪伴我哋歷過高低，正如隊長講，呢個圍威畏嘅11月真係要靠你哋，希望之後嘅11月繼續定期同大家見面，每年大家都個成長嘅更新版去再見大家。」

Anson Lo表示感謝七年來收到的愛和支持，「你哋千祈唔好睇少你哋每個人每分力量，好多時啲message或coment覺得自己好渺少，好似幫唔到我哋，但其實每一位嘅打氣說話，就算你哋企喺到，對我哋嚟講都好重要，好多謝在場同睇直播嘅每一位，冇你哋都成就唔到行咗七年嘅MIRROR。」

Frankie亦表示一直收到兄弟、AM team和粉絲的短訊和留言，有好多叮囑，「其實我哋收到，真係收到，亦都好重視，一點一滴慢慢累積到而家嘅自己，所以MIRROR唔止得我哋，都有你哋嘅陪伴和言語，令我哋變到今時今日嘅我哋，好多謝大家對我哋嘅心機、愛同包容。」

Jeremy透露日前臨睡前在社交平台看一個發帖，講到人死後，親人和朋友都會好傷心，但一年後，大家會間中提起，可能再過一段時間，大家已逐漸淡忘，「但覺得MIRROR呢七年嚟所做的回憶，一齊達成嘅成就，都會留喺網絡世界上，我希望可令大家長長久久咁記得我哋。希望大家喺自己僅有時間裡，做自己鍾意做嘅嘢，唔好驚去做自己鍾意做嘅嘢，我知大家去追我哋都承受咗好多唔同嘅聲音同煩擾，希望你哋都可相信我哋，會做得更加好，喺未來日子會創造更多回憶。」

Stanley首先多謝11位MIRROR兄弟，他坦言這一年各有個人工作，未必經常合體，「好多謝大家當面對挑戰時，仍會努力一齊面對，就好似尋晚完咗活動，都繼續一齊排舞，好感受到大家對MAMA要做得好嘅執著，即使尋晚好攰，都會好努力去對齊啲動作，即使今年好多時間未必喺一齊，但當有需要都會一齊去堅持面對呢個難關，希望我哋繼續做好啲，唔好辜負大家對我哋嘅愛。好多謝在座Fans對我嘅包容，老實講，我真係唔叻去做一個偶像、歌手，我都努力去嘗試，過程好似拉牛上樹，經常面對挑戰又有挫敗，再繼續衝，多謝慢慢這七年，都收納我係MIRROR一份子，多謝大家。」

Jer多謝大家入場支持，「今次的閃避球賽，就好似我哋呢隊組合，由出道至今，我哋都未必係好多嘢都好在行，可能我跳舞唔係好叻，今次打閃避球係從來冇認識過，但就係有一班好支持我哋嘅人，入場撐我哋做任何嘢嘅，所以我哋係非常多謝每一位，我哋落到場做無論咩都好，都會用盡200%努力，做好每一個表演，even今次打閃避球，都盡力做好每一part，多謝你哋嘅支持，我哋唔會辜負每一位。呢個組合好有趣，本身我哋12個都係nobody，我哋好似每一步去建立嘅屬於自己或者呢個組會嘅嘢，已經創造咗好多歷史，我哋都遇過好多低潮，除咗有佢哋11個陪住，其實你哋每一位都一直陪住我哋走過，每一個階段，就像我哋唱嘅

《手印》，我哋人生留下咗一啲痕跡喺道路上，有你哋嘅支持，所以除咗呢12對手印，背後仲有你哋咁多對手印，多謝你哋。」