MIRROR三子借花敬佛多謝粉絲 拍蒸餾水廣告提早收工慶「陳三張」生日

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)早前齊齊為蒸餾水品牌拍攝廣告片，以「多謝您在 成就每刻」為主題，拍攝當天三子狀態極佳，不但很快進入情緒，更比預料時間提前完成拍攝，3人解釋道：「今次屈臣氏蒸餾水120周年廣告片的拍攝主題『多謝您在，成就每刻』引起極大的共鳴，由當初參加比賽到組成MIRROR，一直到今天，所經歷的種種，都全賴粉絲、公司及很多人的支持；今次得到屈臣氏蒸餾水的合作邀請，讓我們能夠『借花敬佛』地向支持我們的人道謝，拍攝更容易進入狀態。」

除了答謝粉絲支持，隊友互撐亦十分重要恰巧拍攝前一天是Ian的30歲生日，屈臣氏蒸餾水悉心準備了生日蛋糕給Ian一個驚喜，補祝「陳三張」生日之餘亦一同慶祝屈臣氏蒸餾水120周年。Edan和Jer更搞笑帶領全場工作人員齊齊唱生日歌，為隊友慶祝三十而立，唱得特別落力。