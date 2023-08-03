MIRROR三子借花敬佛多謝粉絲 拍蒸餾水廣告提早收工慶「陳三張」生日

MIRROR成員呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)和柳應廷(Jer)早前齊齊為蒸餾水品牌拍攝廣告片，以「多謝您在 成就每刻」為主題，拍攝當天三子狀態極佳，不但很快進入情緒，更比預料時間提前完成拍攝，3人解釋道：「今次屈臣氏蒸餾水120周年廣告片的拍攝主題『多謝您在，成就每刻』引起極大的共鳴，由當初參加比賽到組成MIRROR，一直到今天，所經歷的種種，都全賴粉絲、公司及很多人的支持；今次得到屈臣氏蒸餾水的合作邀請，讓我們能夠『借花敬佛』地向支持我們的人道謝，拍攝更容易進入狀態。」
除了答謝粉絲支持，隊友互撐亦十分重要恰巧拍攝前一天是Ian的30歲生日，屈臣氏蒸餾水悉心準備了生日蛋糕給Ian一個驚喜，補祝「陳三張」生日之餘亦一同慶祝屈臣氏蒸餾水120周年。Edan和Jer更搞笑帶領全場工作人員齊齊唱生日歌，為隊友慶祝三十而立，唱得特別落力。
為拍出最完美的近鏡飲水畫面，三子每人連續飲下數瓶水，Ian表示毫無難道：「肌肉需要穩定的營養和氧氣供應才可以正常運作，而水不單是把碳水化合物分解轉化成肌肉營養的必須元素，更是肌肉氧氣的來源，所以每日我都飲用最少兩至三公升的屈臣氏蒸餾水，區區數瓶水絕對難不到我。」近期頻頻健身的Jer亦不甘示弱：「不要以為只有您健身才多飲水，平日養聲亦是靠多飲水，而我最愛嘅就礦物質蒸餾水，絕對係我嘅健康之選。」一向多鬼主意的Edan卻爆出一句：「您們飲的只是蒸餾水，只有我一口氣飲下了三罐梳打水，現在對着你們真是一肚氣！」令Ian和Jer哭笑不得。其實Edan的個人演唱會快要舉行，為準備好最佳狀態來迎接個唱，每日都狂飲水，加強排毒和新陳代謝，保持健康的身體準備在演唱會中落力表演去答謝粉絲的支持。