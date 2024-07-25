MIRROR三子參與澳門水上音樂節 8.18近距離濕身演出

全澳門首個聲浪加激浪戶外水上音樂節WAVEFest將於8月份重臨澳門，帶來不一樣的激浪夏日派對。WAVEFest首兩場於6月圓滿舉行，兩場演出座無虛席，觀眾不時為參與演出的一眾人氣歌手歡呼及大合唱，令現場氣氛極之熾熱。

WAVEFest將於8月18日舉行WAVEFest EPIC，陣容包括團MIRROR 三位成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jeremy李駿傑，更有實力唱將陳柏宇、唱作歌手林奕匡、力臻、《全民造星V》出身的樂隊ROVER，以及饒舌歌手JB。一眾人氣歌手將為樂迷獻上最配合這個夏日派對的首本名曲。三位MIRROR成員一同表示十分期待首次在水上樂園進行演出，希望未來有機會可以感受一下水上樂園的設施。而且很期待8日18日與一眾樂迷一同開party。Anson Lo今年暑假推出第二首單曲《Hey Hey OK!》，相信充滿夏日氣息新歌到時將會帶到水上音樂節為神徙載歌載舞。