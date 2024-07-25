熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-07-25 20:22:12

MIRROR三子參與澳門水上音樂節 8.18近距離濕身演出

分享：
MIRROR三子參與澳門水上音樂節 8.18近距離濕身演出

WAVEFest EPIC將於8月18日舉行，陣容包括團MIRROR三位成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jeremy李駿傑。

全澳門首個聲浪加激浪戶外水上音樂節WAVEFest將於8月份重臨澳門，帶來不一樣的激浪夏日派對。WAVEFest首兩場於6月圓滿舉行，兩場演出座無虛席，觀眾不時為參與演出的一眾人氣歌手歡呼及大合唱，令現場氣氛極之熾熱。

WAVEFest將於818日舉行WAVEFest EPIC，陣容包括團MIRROR 三位成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jeremy李駿傑，更有實力唱將陳柏宇、唱作歌手林奕匡、力臻、《全民造星V》出身的樂隊ROVER，以及饒舌歌手JB一眾人氣歌手將為樂迷獻上最配合這個夏日派對的首本名曲。三MIRROR成員一同表示十分期待首次在水上樂園進行演出，希望未來有機會可以感受一下水上樂園的設施。而且很期待818日與一眾樂迷一同開party。Anson Lo今年暑假推出第二首單曲《Hey Hey OK!》，相信充滿夏日氣息新歌到時將會帶到水上音樂節為神徙載歌載舞。

adblk5
Anson Lo剛推出夏日單曲《Hey Hey OK!》。

Anson Lo剛推出夏日單曲《Hey Hey OK!》。

WAVEFest EPIC

日期：818

水上樂園開放時間：11:00 -20:00

表演時間：17:00 - 20:00

表演地點：水上樂園盛會庭園

表演陣容：Anson Lo @MirrorEdan Lui @MirrorJeremy Lee @Mirror、陳柏宇、林奕匡、ROVER、力臻、JB

購票及相關詳情，敬請瀏覽：https://www.studiocity-macau.com/tc/offer/water-park-wave-fest

WAVEFest將於8月18日舉行WAVEFest EPIC。

WAVEFest將於8月18日舉行WAVEFest EPIC。