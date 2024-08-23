MIRROR三子聯同COLLAR成員跨團合作 Jer柳應廷拉埋Stanley邱士縉Jeremy李駿傑跳舞sell性感（有片）

記招上，六人分享是次合作感受和今次演唱會的主題意義，MIRROR三子之後接受訪問，Jer拍住舞披精湛的Stanley與Jeremy，他揚言：「我要令佢哋刮目相看囉，呢次我選擇要自己Solo跳舞！」講完一輪他自言只是「講吓笑」，Jer透露這次表演除了跳舞，有很多不同的元素都會在這個呈現給觀眾，亦會根據各人的特性展示自己最擅長的表演項目，現在仍計劃屆時的Rundown，Jer更幻想可以跟兩位隊友在台上挑戰性感舞蹈，補充說：「我覺得要有男性味道重啲嗰種引誘。」問到對Jer演繹性感舞姿有何要求時，旁邊的Stanley即答：「除衫吖！」Jeremy亦和應：「除衫就得㗎喇。」Stanley更一臉認真指Jer現在好大隻，還繼續潑火：「佢唔去到Magic Mike(光豬舞壯士)都唔得啦。」踢爆Jer經常半裸向他擺甫士，Stanley又指：「唔會好似性姜嗰啲咁唔道德，唔會咁樣偷襲人哋。」回應姜濤趁其生日公開他的黑圖。談到今年的生日願望，Stanley表示都是大家開開心心，很簡單，宏觀自己已擁有很多，所以最希望事事順利。