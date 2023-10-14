MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV玩角色扮演 12子分享心底話與未來期望(附訪問片+多圖)

MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV玩角色扮演，姜濤要咀咀大表哥。

MIRROR將於11月3日成軍五年，除了連串粉絲活動，12子亦推出了新歌《Catch a Vibe》作慶祝。各成員包括姜濤、AK江𤒹生、Lokman楊樂文、陳卓賢Ian、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑、Stanley邱士縉、Tiger邱傲然、Frankie陳瑞輝和Alton王智德，除了在MV展示靚仔造型，更會以搞鬼角色現身，歡樂氣氛滿瀉，亦寓意邁向五周年迎來新突破，12子回看沿途高低有鏡粉陪伴走過的日子，分享對Fans的心底話，同時亦談及各自期待的突破。 抓緊歡聚一刻 重拾力量 成團五年，MIRROR各人愈來愈忙，很少機會走在一起，今次由T-Ma作曲、陳詠謙填詞的《Catch a Vibe》，讓大家聚首一堂分享歡樂，歌詞亦道出了他們的心聲，陳詠謙道：「成班人相處模式唔同咗，少見咗好多，但有一啲感覺、情誼，如果存在喺心裡面，並唔會因為少見咗而冇咗。唔好覺得係理所當然，就如歌曲裡面所講，如果得閒有時間，就約出嚟見下，傾下偈。」就如T-Ma，在副歌裡埋下的一句Hook「Catch a Vibe」的深層意義，最重要就是抓緊歡聚的一刻，從中重拾力量。

MV鬼馬造型放笑彈 今次MIRROR在《Catch a Vibe》的MV 中，除了有預告及單曲封面的華麗型格造型外，12人都有不同的角色扮演，發放笑彈。 Stanley道：「今次大玩唔同時空，大家唔同背景、服飾、顏色，都幾得意。」12子分成四組，其中姜濤扮演看更，看守蠟像館內的展品，當中包括Stanley與Jeremy這兩個蠟像。AK則走入80年代電視Game Show中擔任主持人，以復古的造型、浮誇的演繹，與參賽者Frankie、Jer及Tiger大玩搶答遊戲。 Anson Lo飾演𢦀直，但精神有問題的科學家，與大懵、好似化學老師冇乜記性的科學家Ian，則捉了剛好落街買餸的年青人Edan去做實驗。至於IT Look的Alton，實情是個速遞員，而他搬運的貨物，就是Lokman！這個完全不按常理出牌的人設與故事背景，充滿喜感，眾人也投入當中，即興演出，娛己娛人。 Jer道：「今次無論隻舞、個Beat、場景裡面要做嘅戲，大家都可以好Free Flow去做，好玩！」Tiger亦說：「因為首歌開心，劇情又開心，做嘅時候就輕鬆啲。」 姜濤直情輕鬆得捉實Stanley，玩到扮豬嘴，但他搞笑說：「呢啲係我平時嘅日常嚟嘅，不過從此以後會有啲唔一樣，除咗工作以外，非必要嘅話都唔會同Stanley溝通。」但Stanley聽到後仍很有愛地表明：「佢唔當我係好朋友都冇問題，我仍然會當佢係我嘅好朋友。」 至於扮演貨物的Lokman要在1.2米高的箱裡面做Freeze動作，算是較認真的Shot，不過Lokman同樣覺得好玩，並說：「挑戰下自己嘅極限都幾正。」

MIRROR來到五周年，12子希望團隊有新的突破： Jer：今次喺跳唱歌上試咗新嘅音樂元素，希望可以再試多啲，同埋可以去世界各地做下表演，俾其他海外Fans睇到MIRROR開Show係點樣。 Edan：如果可以去到其他地方，一方面海外Fans終於可以親眼睇到我哋嘅演出，二來又好似旅行，去下其他地方都幾開心。 姜濤：開海外嘅演唱會啦！大家都未試過。 Alton：啱啱12個齊人搭飛機做綜藝，希望以後多啲呢啲機會，嚟緊1月香港開Show，當然希望日後都有海外演出嘅機會，但呢啲就係天時地利人和喇！ Stanley：開返關去唔同地方見下唔同Fans，就算唔係開演唱會，只係Fans Meeting都好。 Tiger：可以12個一齊做下舞台劇，大家都冇試過，呢件事應該好突破。 Anson Lo：我哋12個人都未試過一齊做舞台劇，一齊做Musical，應該會好玩。 Frankie：都希望我哋唔淨係限於喺舞台上嘅團隊合作，不過今年其實都試咗好多，例如電影《12怪盜》同埋團綜《MIRROR Time》。 AK：之前都有唔同隊員出Solo，嚟緊其他隊員都可以出到自己嘅Solo，或者做一啲佢哋喺MIRROR裡面嘅時候，大家睇唔到嘅強項。 Lokman：我哋成日被人標籤係一隊男團，可以做啲反傳統嘅嘢，例如我哋成日做好正能量、繽紛嘅歌，可以試做啲好惡嘅歌，或者係聲嘶力竭、慘情嘅歌，對我哋嚟講都會多一種感覺。 Jeremy：開抬外國市場，而家啱啱開始，要繼續努力。 Ian：希望MIRROR啲Crew飯好食啲，膳食可以有突破。