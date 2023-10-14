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娛樂
2023-10-14 22:16:04

MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV玩角色扮演 12子分享心底話與未來期望(附訪問片+多圖)

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MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV玩角色扮演，姜濤錫錫大表哥。

MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV玩角色扮演，姜濤要咀咀大表哥。

MIRROR將於11月3日成軍五年，除了連串粉絲活動，12子亦推出了新歌《Catch a Vibe》作慶祝。各成員包括姜濤、AK江𤒹生、Lokman楊樂文、陳卓賢Ian、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Jer柳應廷、Jeremy李駿傑、Stanley邱士縉、Tiger邱傲然、Frankie陳瑞輝和Alton王智德，除了在MV展示靚仔造型，更會以搞鬼角色現身，歡樂氣氛滿瀉，亦寓意邁向五周年迎來新突破，12子回看沿途高低有鏡粉陪伴走過的日子，分享對Fans的心底話，同時亦談及各自期待的突破。

抓緊歡聚一刻 重拾力量

成團五年，MIRROR各人愈來愈忙，很少機會走在一起，今次由T-Ma作曲、陳詠謙填詞的《Catch a Vibe》，讓大家聚首一堂分享歡樂，歌詞亦道出了他們的心聲，陳詠謙道：「成班人相處模式唔同咗，少見咗好多，但有一啲感覺、情誼，如果存在喺心裡面，並唔會因為少見咗而冇咗。唔好覺得係理所當然，就如歌曲裡面所講，如果得閒有時間，就約出嚟見下，傾下偈。」就如T-Ma，在副歌裡埋下的一句HookCatch a Vibe」的深層意義，最重要就是抓緊歡聚的一刻，從中重拾力量。

MV鬼馬造型放笑彈

今次MIRROR在《Catch a Vibe》的MV 中，除了有預告及單曲封面的華麗型格造型外，12人都有不同的角色扮演，發放笑彈。

Stanley道：「今次大玩唔同時空，大家唔同背景、服飾、顏色，都幾得意。」12子分成四組，其中姜濤扮演看更，看守蠟像館內的展品，當中包括StanleyJeremy這兩個蠟像。AK則走入80年代電視Game Show中擔任主持人，以復古的造型、浮誇的演繹，與參賽者FrankieJerTiger大玩搶答遊戲。

Anson Lo飾演𢦀直，但精神有問題的科學家，與大懵、好似化學老師冇乜記性的科學家Ian，則捉了剛好落街買餸的年青人Edan去做實驗。至於IT LookAlton，實情是個速遞員，而他搬運的貨物，就是Lokman！這個完全不按常理出牌的人設與故事背景，充滿喜感，眾人也投入當中，即興演出，娛己娛人。

Jer道：「今次無論隻舞、個Beat、場景裡面要做嘅戲，大家都可以好Free Flow去做，好玩！」Tiger亦說：「因為首歌開心，劇情又開心，做嘅時候就輕鬆啲。」

姜濤直情輕鬆得捉實Stanley，玩到扮豬嘴，但他搞笑說：「呢啲係我平時嘅日常嚟嘅，不過從此以後會有啲唔一樣，除咗工作以外，非必要嘅話都唔會同Stanley溝通。」但Stanley聽到後仍很有愛地表明：「佢唔當我係好朋友都冇問題，我仍然會當佢係我嘅好朋友。」

至於扮演貨物的Lokman要在1.2米高的箱裡面做Freeze動作，算是較認真的Shot，不過Lokman同樣覺得好玩，並說：「挑戰下自己嘅極限都幾正。」

AK在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中，走入80年代電視Game Show中，以復古的造型擔任主持人。 Jeremy在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中扮蠟像。 Alton在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV演IT Look的速遞員。 Ian在MIRROR在五周年團歌《Catch a Vibe》MV扮演大懵又冇乜記性的科學家。 Tiger在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中，走入80年代電視Game Show節目玩搶答遊戲。 Stanley在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中扮蠟像。 Jer在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中，走入80年代電視Game Show節目玩搶答遊戲。 Lokman在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中扮演貨物，要在1.2米高的箱裡做Freeze動作。 姜濤在MIRROR在五周年團歌《Catch a Vibe》MV扮演看更，看守蠟像館內的展品。 Ian、Edan和Anson Lo在MIRROR在五周年團歌《Catch a Vibe》MV大玩角色扮演，為大家帶來歡樂。 Frankie在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中，走入80年代電視Game Show節目中。 Jer、Tiger、AK和Frankie在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV中，走入80年代電視Game Show節目玩搶答遊戲。 Edan在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV演落街買餸但被捉去做實驗的年青人。 Anson Lo在MIRROR五周年團歌《Catch a Vibe》MV演𢦀直，但精神有問題的科學家。

MIRROR來到五周年，12子希望團隊有新的突破：

Jer：今次喺跳唱歌上試咗新嘅音樂元素，希望可以再試多啲，同埋可以去世界各地做下表演，俾其他海外Fans睇到MIRRORShow係點樣。

Edan：如果可以去到其他地方，一方面海外Fans終於可以親眼睇到我哋嘅演出，二來又好似旅行，去下其他地方都幾開心。

姜濤：開海外嘅演唱會啦！大家都未試過。

Alton：啱啱12個齊人搭飛機做綜藝，希望以後多啲呢啲機會，嚟緊1月香港開Show，當然希望日後都有海外演出嘅機會，但呢啲就係天時地利人和喇！

Stanley：開返關去唔同地方見下唔同Fans，就算唔係開演唱會，只係Fans Meeting都好。

Tiger：可以12個一齊做下舞台劇，大家都冇試過，呢件事應該好突破。

Anson Lo：我哋12個人都未試過一齊做舞台劇，一齊做Musical，應該會好玩。

Frankie：都希望我哋唔淨係限於喺舞台上嘅團隊合作，不過今年其實都試咗好多，例如電影《12怪盜》同埋團綜《MIRROR Time》。

AK：之前都有唔同隊員出Solo，嚟緊其他隊員都可以出到自己嘅Solo，或者做一啲佢哋喺MIRROR裡面嘅時候，大家睇唔到嘅強項。

Lokman：我哋成日被人標籤係一隊男團，可以做啲反傳統嘅嘢，例如我哋成日做好正能量、繽紛嘅歌，可以試做啲好惡嘅歌，或者係聲嘶力竭、慘情嘅歌，對我哋嚟講都會多一種感覺。

Jeremy：開抬外國市場，而家啱啱開始，要繼續努力。

Ian：希望MIRRORCrew飯好食啲，膳食可以有突破。

 

MIRRORFans在5年一起成長，各成員都跟Fans分享心底話：

Jer：好多謝每位Fans，由比賽開始我哋只係Nobody嘅時候就一直支持到而家，好多謝大家嘅陪伴，我哋先有力量去做更多作品俾大家。

Tiger：都唔明白點解會有人喜歡我哋呢12個人，真係沿途高低伴我走過，好多粉絲朋友都係不離不棄，令到我哋有機會同能力喺呢個行業行落去。

AK：多謝Fans五年嚟嘅支持同埋愛，冇你哋，我哋冇可能行到嚟呢一步，希望嚟緊日子大家可以用一個最舒服嘅心，最開心嘅狀態去追你哋嘅星啦！

Frankie：多謝Fans嘅包容，同埋無條件付出嘅愛，亦多謝一路以嚟同我哋講過唔好說話嘅Fans或者Haters，呢啲會令我哋反醒，Keep住改進。

Jeremy：堅持係好難，但Fans到而家都一路咁支持我哋，都真係好鍾意我哋先做到，所以真係好多謝大家。

Stanley：呢啲嘢唔能夠用說話講，只能夠好俾心機做每一個作品，好努力去報答佢哋。

姜濤：用作品說話。

Ian：除咗感激都係感激，成日都覺得如果冇大家嘅支持，都冇而家嘅我哋，做好多嘢都冇人同我哋分享，冇咗嗰個意義。

Edan：五年喇！都絕對唔係三分鐘熱度，大家都真係好有愛，先可以支持我哋咁耐，希望我哋可以回饋返你哋，繼續努力。

Anson Lo：呢五年有新Fans亦有一直支持嘅舊Fans，每位都同樣重要，呢五、六年好似坐過山車有開心唔開心，但大家依然默默守候，呢樣係每一日都好感謝。

AltonMIRROR嘅存在，都因為Fans同埋普羅大眾有份參與呢件事，先至有呢個位置，衷心向每一位講聲多謝，希望以後多啲輸出，做多啲唔同作品俾大家睇。

Lokman：同大家距離遠咗，對Fans有少少虧欠，我哋直接表達俾大家嘅愛又間接咗，初出道會多少少影相、傾偈嘅機會，可以望住大家眼睛交流，而家只可以喺舞台透過能量發送，多謝大家嘅體諒，喺咁嘅情況下仍然無私愛我哋。

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