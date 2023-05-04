MIRROR仲有邊個上THE FIRST TAKE？姜濤Anson Lo隨時有份！

早前Anson Lo在社交平台預告他們有big project。

MIRROR去年原有機會到日本舉行的Summer Sonic音樂祭演出，奈何紅館演唱會意外令他們辭演。今年他們目標要衝出國際，除了有部份成員到大馬開騷外，全員更首推英文歌《RUMOURS》，並與全球最大唱片公司之一Sony Music合作。他們的英文歌於3月在Spotify紐約時代廣場有告示牌宣傳，早前有網民在日本街頭見到由Sony Music推出的黑白大型廣告板。

日本Sony Music在2019年底開設的YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」，邀請不同歌手、組合及樂隊現場獻唱及演奏。過去主力邀請SONY旗下歌手，近年則有來自不同公司及國家的音樂人參與。隸屬SONY旗下的陳柏宇早前成為香港首位歌手登上「THE FIRST TAKE」，如今柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)成香港第二及第三位在「THE FIRST TAKE」演出的歌手。早前姜濤、Jer、Jeremy及Anson Lo先後到日本工作，當時他們以「big project」去形容，而其中一項的內容正是為「THE FIRST TAKE」錄音，有網民估計姜濤及Anson Lo可能都有份參與。

Jer與Jeremy將與大家一齊開live看THE FIRST TAKE 首播。

Ian無緣上 THE FIRST TAKE？ MIRROR官方IG宣布，明晚(5日)8時45分將有Jer及Jeremy一齊在IG直播，與歌迷齊齊看二人在「THE FIRST TAKE」的演出。柳柳粉及Unicorn(二人粉絲暱稱)大感興奮。然而，亦有網民戥團中唱得的陳卓賢(Ian)不值，因為Ian的音樂才華絕不遜於其他成員，更曾擔任曲詞編監，就連是否可以開騷亦要待fans不停追問才獲官方確認，令不少歌迷擔憂MakerVille資源分配不勻。