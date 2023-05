MIRROR仲有邊個上THE FIRST TAKE？姜濤Anson Lo隨時有份！

日本Sony Music在2019年底開設的YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」,邀請不同歌手、組合及樂隊現場獻唱及演奏。過去主力邀請SONY旗下歌手,近年則有來自不同公司及國家的音樂人參與。隸屬SONY旗下的陳柏宇早前成為香港首位歌手登上「THE FIRST TAKE」,如今柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)成香港第二及第三位在「THE FIRST TAKE」演出的歌手。早前姜濤、Jer、Jeremy及Anson Lo先後到日本工作,當時他們以「big project」去形容,而其中一項的內容正是為「THE FIRST TAKE」錄音,有網民估計姜濤及Anson Lo可能都有份參與。