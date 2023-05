MIRROR今年有4位成員獲開個唱機會,包括姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)、呂爵安(Edan),至於陳卓賢(Ian)及江𤒹生(AK)就要待明年暑假才舉行。在團中同有推出單曲兼橫掃多個新人獎的李駿傑(Jeremy)則未有任何安排。

他的粉絲「Unicornsss」非常失望,於是在網上發起「我要Jeremy Solo Concert / I Need Jeremy In My Sight」行動。粉絲認為Jeremy和另外幾位成員一樣,都值得擁有一個屬於自己的個人演唱會。他們寫道︰「記得MIRROR初出道時,只推出了兩首團歌便舉行了首次演唱會,可見作品數量,未必是公司舉辦演唱會時考慮的唯一因素。雖然Jeremy已經獲得了數個新人獎項,最近亦有機會與其他MIRROR成員一同參與The First Take項目,不過長久以來,Jeremy一直最缺乏的便是演出機會。」粉絲認為歌手要有機會被看見,才有機會讓人了解他的優點,而累積更多演出經驗,才可以讓歌手不斷進步。