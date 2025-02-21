MIRROR出新歌《手印》 導演彭秀慧感受到12子齊心力量很大

MIRROR日前推出新歌《手印》，MV由彭秀慧執導。彭秀慧昨天（20日）在社交網曬出與12子的合照，當中還有不少拍攝時跟鏡仔們的花絮照。彭秀慧以「幸福」來形容這張合照，她分享感受表示︰「很多人看到這幅合照說我『很幸福』......Okay...... 對上一次『很幸福』，是你們在九展的演唱會，我記得呀。不是初次見面，有些也有過合作，不過第一次和12子一起工作，要拍攝的東西也有點野心（或貪心），難免有所擔心，難得你們給予我的是很多驚喜。」

MIRROR今次以美式足球球員造型上陣，彭秀慧表示由她定球隊名字後，並叫12子自由決定自己球衣號碼，然後他們都自動埋位選了當年《造星》的參賽號碼，「各自歸位，我發現後內心一熱，真的沒有比這個更好的設定，也成就了這個故事的更多感動。」她續指：「幾年後，你們的經歷不少，這首團歌似是一個階段的總結。每一個solo moment 前的小溝通，以歌說故事，我只能說，兩天內想拍的東西都拍到，都拍好，仲要 一日早收 。一日準時 。」

彭秀慧再讚嘆感受到12子非常齊心：「你們齊心的power真的好大，最後從轉角位步出的畫面由構思到睇景已經出現在我腦海，拍攝這場時是全日最後一個鏡頭，經歷了所有，看到你們齊齊整整，眼神堅定，步步向前，我希望這就是 #手印 的精神。...齊落齊上！然後一齊衝！」最後她表示：「多謝經理人叫我埋去幸福，雖然我唔好意思，但如果唔影就一張幸福都無。」