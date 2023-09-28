MIRROR分批啟程澳洲 Anson Lo上機要食五個飛機餐

今日下午3時30分，姜濤、呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)及邱士縉(Stanley)，6子陸續抵達VIP通道，他們見到有大批傳媒及粉絲在場守候均有停低拍照。

大表哥Stanley今日第一個抵埗，看來精神奕奕，接著是姜濤到場，平日愛穿黑色打扮的姜濤，今日難得以牛仔布外套示人，臨入去前都有微笑揮手，數分鐘後Jer孖Jeremy同車到場，問二人興唔興，Jer點頭。第五位到達的是Edan，他一落車即向四方八面打招呼，更大叫：「興奮」，問他有冇執漏嘢，他表示沒有，對旅程表示期待。

輪到最後抵達的Anson Lo，看來有點疲倦，他表示剛剛起身，問他是否執咗好多喼行李，他表示只執了一喼，早前表示一定要食飛機餐的他，當被問到會否食兩個飛機餐時，隨即伸出五隻手指示意要食「五」個，臨走前亦跟神徙派心心。