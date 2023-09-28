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娛樂
2023-09-28 18:05:19

MIRROR分批啟程澳洲 Anson Lo上機要食五個飛機餐

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MIRROR分批啟程澳洲 Anson Lo上機要食五個飛機餐

MIRROR成員分兩日啟程澳洲拍節目。

香港男團MIRROR慶祝成軍5周年，一連兩日分批出發前往澳洲墨爾本，目的是拍攝全新團綜，繼6子楊樂文(Lokman)、江𤒹(AK)、陳卓賢(Ian)、王智德(Alton)、陳瑞輝(Frankie)、邱傲然(Tiger)昨日先後啟程，其餘6位鏡仔今日都現身香港機場，獲大批鏡粉熱情送行。

今日下午330分，姜濤、呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)及邱士縉(Stanley)6子陸續抵達VIP通道，他們見到有大批傳媒及粉絲在場守候均有停低拍照。

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Stanley今日第一個抵埗，精神奕奕。 平日愛穿黑色打扮的姜濤，今日難得以牛仔布外套示人。

大表哥Stanley今日第一個抵埗，看來精神奕奕，接著是姜濤到場，平日愛穿黑色打扮的姜濤，今日難得以牛仔布外套示人，臨入去前都有微笑揮手，數分鐘後JerJeremy同車到場，問二人興唔興，Jer點頭。第五位到達的是Edan，他一落車即向四方八面打招呼，更大叫：「興奮」，問他有冇執漏嘢，他表示沒有，對旅程表示期待。

輪到最後抵達的Anson Lo，看來有點疲倦，他表示剛剛起身，問他是否執咗好多喼行李，他表示只執了一喼，早前表示一定要食飛機餐的他，當被問到會否食兩個飛機餐時，隨即伸出五隻手指示意要食「五」個，臨走前亦跟神徙派心心。

Jer孖Jeremy同車到場。 Edan自言冇執漏嘢，對旅程表示期待。
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