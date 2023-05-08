MIRROR四子大馬音樂節網上有得睇 280元睇鏡仔40分鐘演出

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)及呂爵安(Edan)，將於5月14日參與在馬來西亞舉行的《ONE LOVE ASIA FESTIVAL 2023 馬來西亞站》，門票於3月底已開始公開發售，雖有香港鏡粉特地購買機票往大馬睇騷順道旅行，但非常破費。聯合主辦音樂節的Viu及IMC Live Global，今日在社交平台專頁公布，音樂節設有網上直播，門票售價為港幣280元，但只限欣賞MIRROR成員表演時段，即傍晚6點55分至7時35分，為時約40分鐘，門票由即日起至當天開場前開賣，每張門票可共1部裝置觀賞。

撞正 拉闊音樂會 求網上重溫

不過，鏡粉意見兩極，有粉絲對於可隔空支持偶像，大感興奮，「感謝！慳返機票酒店錢，但又可以睇到鏡仔嘅首次海外舞台」，但亦有意見認為只看短短40分鐘，價錢不合理，「wow 280蚊 40 minutes 真係當fans係水魚」、「呢間公司真係賺到你哋盡」、「直播仲要得40分鐘都成$280，有啲狼死喎」。不過，更多鏡粉查詢可否網上重溫，皆因當晚撞正《拉闊音樂會江𤒹生x 陳蕾x 陳卓賢》，分身不暇，「其實可唔可以比錢網上重溫？果日撞左拉闊…我全部都想睇唔想miss」、「同拉闊撞到應一應, 係咪應該提供網上重溫?」不知主辧方會否從善如流，提供網上重溫。