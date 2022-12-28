MIRROR四子打入全球百大俊男 姜濤為港爭光登第五名

美國網站「TC Candler」每年均選出「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）排行榜，今屆官方名單在香港時間今日(28日)下午公布。結果由39歲「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）登上冠軍，亞軍是韓國男團Stray Kids之22歲成員鉉辰（Hyunjin），季軍是有「甜茶」之稱的添麥菲查洛美（Timothee Chalament），上年排亞軍的「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）就跌出三甲名列第4位，大家最關注的MIRROR成員，姜濤可算是為港爭光，成為打入十大的唯一香港代表，佔第5名，隊友盧瀚霆（Anson Lo）就佔第16位，還有第32位的江𤒹生（AK）、第73位的呂爵安（Edan），而到韓國發展的黃旭熙 (Lucas)則佔第74位。

TC Candler今年的「課金」制度以每月付費金額保證入圍提名人，日前已搶先公開Patreon選民Top 10排名，MIRROR四子打進男子組十甲，姜濤更位列榜首，僅次是Anson Lo，而AK和Edan各自排第4位及第8位。