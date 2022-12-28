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娛樂
2022-12-28 15:14:32

MIRROR四子打入全球百大俊男 姜濤為港爭光登第五名

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全球百大俊男

全球百大俊男，由39歲「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）登上冠軍。

美國網站「TC Candler」每年均選出「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）排行榜，今屆官方名單在香港時間今日(28日)下午公布。結果由39歲「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）登上冠軍，亞軍是韓國男團Stray Kids22歲成員鉉辰（Hyunjin），季軍是有「甜茶」之稱的添麥菲查洛美（Timothee Chalament），上年排亞軍的「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）就跌出三甲名列第4位，大家最關注的MIRROR成員，姜濤可算是為港爭光，成為打入十大的唯一香港代表，佔第5名，隊友盧瀚霆（Anson Lo）就佔第16位，還有第32位的江𤒹生（AK）、第73位的呂爵安（Edan），而到韓國發展的黃旭熙 (Lucas)則佔第74位。

TC Candler今年的「課金」制度以每月付費金額保證入圍提名人，日前已搶先公開Patreon選民Top 10排名，MIRROR四子打進男子組十甲，姜濤更位列榜首，僅次是Anson Lo，而AKEdan各自排第4位及第8位。

亞軍是韓國男團Stray Kids之22歲成員鉉辰（Hyunjin），

亞軍是韓國男團Stray Kids的22歲成員鉉辰（Hyunjin）。

季軍是有「甜茶」之稱的添麥菲查洛美（Timothee Chalament）

季軍是有「甜茶」之稱的添麥菲查洛美（Timothee Chalament）

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）名列第4位。

「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）名列第4位。

MIRROR成員姜濤為港爭光，成為打入十甲的唯一香港代表，佔第5名。

MIRROR成員姜濤為港爭光，成為打入十甲的唯一香港代表，佔第5名。

盧瀚霆（Anson Lo）佔第16位。

盧瀚霆（Anson Lo）佔第16位。

第32位是江𤒹生（AK）。

第32位是江𤒹生（AK）。

到韓國發展的黃旭熙 (Lucas)佔第74位。

到韓國發展的黃旭熙 (Lucas)佔第74位。

呂爵安（Edan）就佔第73位。

呂爵安（Edan）就佔第73位。

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